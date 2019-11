Nominaties Drone Awards 2019 bekend

De nominaties voor de Drone Awards 2019 zijn vandaag bekend gemaakt. Dit jaar zijn er acht genomineerde dronevideo’s die strijden om een prestigieuze Drone Award, verdeeld over de categorieën ‘Nationaal’ en ‘Internationaal’. Tot 1 december 2019 kunnen bezoekers via DroneAwards.nl hun stem uitbrengen.



In de categorie ‘Nationaal’ zijn vier video’s genomineerd die allemaal boven Nederlandse bodem zijn opgenomen. Jelte Keur en John David Verolme maakten beide luchtopnames van het kleurrijke Nederland waarin de tulpenvelden prachtig in bloei staan. Tim Burgmeijer geeft je alvast een voorproefje op de Grand Prix van Zandvoort waar de Formule 1 na 35 jaar weer terugkeert. Thomas de Koster nam zijn zelfgebouwde quadcopter mee naar het strand bij Vrouwenpolder in de provincie Zeeland waar hij tientallen kitesurfers op unieke wijze over het water volgde.



In de categorie ‘Internationaal’ zijn vier video’s genomineerd die door Nederlandse dronepiloten in het buitenland zijn opgenomen. Zo reisde Ralph Hogenbirk af naar Noorwegen waar hij zijn quadcopter razendsnel en risicovol van een berg af naar beneden vloog, wat resulteerde in spectaculaire opnames. Sander Sassen nam zijn drone mee naar Griekenland om daar het eiland Kos op sierlijke wijze vast te leggen. Vince Irie, bekend van The Voice of Holland, is dit jaar voor het derde jaar op rij genomineerd. Hij filmde met zijn drone een piratenschip aan de kust van het Turkse Antalya. Ook Sander Coppens wist voor een derde keer een nominatie in de wacht te slepen door een dronevideo te maken van zijn 10-daagse rondreis door IJsland.



Drone Awards is een initiatief van de website DRONES.nl, dat uit honderden inzendingen een selectie maakte van de beste, meest spraakmakende en leukste dronevideo's van dit jaar. Tot 1 december kan er gestemd worden via www.droneawards.nl. De video’s met de meeste stemmen worden uiteindelijk bekroond met een Drone Award.



De Drone Awards worden sinds 2014 jaarlijks uitgereikt aan de makers van de beste dronevideo’s van het afgelopen jaar. Voorgaande jaren waren er prijzen te winnen in de categorieën ‘Luchtfotografie’ en ‘Racing’, maar aangezien de drones uit beide categorieën steeds meer aan elkaar gewaagd zijn, zijn deze twee samengevoegd en worden de video’s verdeeld in de nieuwe categorieën ‘Nationaal’ en ‘Internationaal’.



Een compleet overzicht van alle genomineerden en eerdere winnaars is te vinden op de Drone Awards website: www.droneawards.nl