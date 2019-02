Lokale omroepen in verweer tegen Ziggo

Grootste kabelaar van Nederland knijpt de kleine omroep uit



Er moet een einde komen aan de ongelijke en onredelijke behandeling van lokale omroepen door kabelexploitant Ziggo. Dat stelt het coördinatie- en samenwerkingsorgaan Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). Ziggo laat de lokale omroepen nu twee keer de rekening betalen voor het transport van hun uitzendingen naar de distributiepunten van Ziggo. Langdurig overleg tussen de NLPO en Ziggo heeft tot nu toe de partijen niet dichter bij elkaar gebracht. Daarom heeft de NLPO een handhavingsverzoek ingediend bij de toezichthouder, het Commissariaat voor de Media.



Volgens de NLPO onttrekt Ziggo zich aan de uitgangspunten van de zogeheten must-carry-verplichting. NLPO-directeur Marc Visch: “Alle partijen erkennen dat deze verplichting begint bij de Media Gateway, het centrale punt op het Mediapark in Hilversum van waaruit de verspreiding van uitzendingen naar de consument plaatsvindt. De must-carry verplichting bepaalt dat de kosten voor de distributie vanaf de Media Gateway voor rekening van de distribiteurs zijn. Ziggo is de enige distributeur die dit consequent weigert. De mediareus dwingt op die manier lokale omroepen om deze kosten alsnog zelf op te hoesten. Dit terwijl lokale omroepen ook al fors hebben moeten investeren om hun signaal naar de Media Gateway te brengen, nota bene om partijen als Ziggo zo goed mogelijk te faciliteren.”



De kritiek van de NLPO krijgt bijval van de Tweede Kamer, die afgelopen december een motie hierover aannam. Wat de Tweede Kamerleden betreft mag Ziggo, conform de must-carry-bepalingen in de Mediawet, geen kosten in rekening brengen aan de lokale omroepen voor distributie vanaf de Media Gateway naar hun abonnees. Ziggo weigert vooralsnog. NLPO-directeur Marc Visch: “Wij zijn bijzonder teleurgesteld in de huidige opstelling van Ziggo. Want terwijl Ziggo veel grote zenders goed betaalt, worden de kleine omroepen met een minimaal budget door deze grootste kabelexploitant van Nederland uitgeknepen. Men laat ons geen andere keus dan een handhavingsverzoek in te dienen bij het Commissariaat voor de Media.”



De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland. De stichting ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te verbeteren, zodat zij op het gebied van onder andere journalistieke kwaliteit kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod.



Jeroen van Waardenberg, manager marketing & communicatie



06-51407814



jeroen.van.waardenberg@stichtingnlpo.nl