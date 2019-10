1e Lustrum Beleef Het Sieraad

Zaterdag 2 november 2019 landelijke Open Dag Goud- en Zilverbranche



Op zaterdag 2 november 2019 stellen Nederlandse juweliers, goudsmeden en uurwerkmakers hun winkels en ateliers weer open voor publiek.



Het is dit jaar de vijfde keer dat de Goud- en Zilverbranche het publiek de gelegenheid geeft om alles te weten te komen over de facetten van dit moderne ambacht met rijke historie.



Wat bepaalt de kwaliteit van een diamant en hoe weet je of een horloge echt is of namaak? Welke kennis en kunde is er nodig om edelmetaal om te toveren tot een sieraad? Belangstellenden krijgen deskundig antwoord van vakmensen. Daarnaast organiseren de ondernemers allerlei speciale activiteiten en aanbiedingen voor hun bezoekers.



Beleef het Sieraad trekt altijd veel belangstelling en de bezoekers tonen grote interesse in de vakkundige wereld achter juwelen en horloges.



Meer informatie over deze dag en deelnemende bedrijven staat op https://www.beleefhetsieraad.nl/



Kom kijken en Beleef Het Sieraad!



Beleef Het Sieraad wordt georganiseerd door de Federatie Goud en Zilver, de overkoepelende organisatie voor de sieraden- en horlogebranche.