Boon Edam introduceert RC3 inbraakwerende automatische roldeuren

Edam, Nederland, 2 juli 2019 – Koninklijke Boon Edam International B.V. introduceert vandaag een update voor de populaire Tourniket-draaideur. De update omvat automatische roldeuren voor nachtafsluiting met inbraakwerendheidsklasse 3 (RC3) als onderdeel van een doeltreffend beschermingspakket.



Een welkom en veilig gevoel



De Tourniket-draaideur is de meest veelzijdige tourniquetdeur in het assortiment draaideuren van Boon Edam. Dankzij deze update neemt de deur de koppositie in op de markt als het gaat om kwaliteit, veiligheid en beveiliging. De energiebesparende functies van de Tourniket komen neer op het handhaven van comfortniveaus door de scheiding van het binnen- en buitenklimaat. Deze functies kunnen nu perfect worden gecombineerd met de beveiliging en bescherming van bedrijfsmiddelen door te voorkomen dat indringers ongewenst toegang verkrijgen.



Flexibele inbraakbeveiliging



Boon Edam heeft een uiterst duurzame aandrijving met een automatisch vergrendelingssysteem ontwikkeld om de RC3-roldeuren met inbraakbeveiliging te completeren. De roldeuren hoeven niet handmatig gesloten of geopend te worden, maar zijn nu geautomatiseerd. Dit bespaart tijd en biedt mogelijkheden om rechtstreeks te kunnen schakelen tussen verschillende modi, zoals dag-, nacht- en beveiligde modus.



De roldeuren beschikken ook over een geautomatiseerde winterstand tijdens de uren buiten de piekperioden om, zodat er extra energie bespaard kan worden in de statische toestand van de draaideur.



De gecertificeerde RC3-roldeuren zijn per direct verkrijgbaar als optie op de Tourniket of als moderniseringspakket op reeds geïnstalleerde Tournikets.



Belangrijkste kenmerken en voordelen zijn onder meer:



-Op afstand schakelen tussen de bedrijfsmodi (dag-/nacht- en beveiligde modus)



-Onmiddellijke lockdown mogelijk (bijv. in het geval van protesten, rellen of terreurdreigingen)



-Automatische winterstand tijdens uren buiten piekperioden om voor interne comfortverbetering en energiebesparing



-Soepele en duurzame werking



-Een veilig laag energieverbruik voor werking onder toezicht én autonome werking





Compliance gewaarborgd



De beschermingspakketten tegen manuele aanvallen van Boon Edam zijn gecertificeerd en voldoen daarmee aan de internationale normen EN1627 en EN356. In deze normen staan de voorschriften en testmethoden gespecificeerd voor inbraakwerende bouwelementen van deuren voor voetgangers, ramen, gevels, roosters en rolluiken. De positieve resultaten van deze tests zijn aantoonbaar met officiële certificaten.