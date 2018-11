Nieuwe verzekering dekt financiële problemen bij ernstige ziekte

Oprichter Andere Morgen vult leemte in markt na overlijden echtgenote



AMSTERDAM – Toen zijn vrouw kanker kreeg, ontdekte ondernemer Pascal Jonkman dat er in Nederland nauwelijks een verzekering bestaat die de financiële problemen bij een ernstige ziekte dekt. Daarom richtte hij na haar dood Andere Morgen op. Een nieuwe verzekering die mensen meteen een flink geldbedrag uitkeert als ze kanker, een hartaanval of een beroerte krijgen.



In de VS en Engeland bestaan dergelijke verzekeringen al geruime tijd. Het gaat om een aanvulling op zorg-, ongevallen- en overlijdensverzekeringen. Die betalen behandelingen, vergoeden materiële schade of keren uit na overlijden. Maar ze houden geen rekening met het beschermen van het vermogen of de kosten voor extra verzorging, extra kinderopvang, vergoeding voor mantelzorg of behandelingen die zorgverzekeraars niet vergoeden. Terwijl dat nu juist de problemen zijn waar ernstig zieke mensen mee geconfronteerd worden. Andere Morgen betaalt na de diagnose een bedrag uit dat mensen naar eigen wens kunnen besteden.



Hoe belangrijk dat is ondervond Jonkman toen zijn vrouw Bianca borstkanker kreeg. Net in het jaar dat hij voor de stichting Alpe d’HuZes de berg op fietste om geld op te halen voor het kankeronderzoek van KWF. Een jaar later werd zijn vrouw kankervrij verklaard en fietste ook zij mee. Twee maanden later bleek de ziekte teruggekeerd en was er geen zicht meer op genezing. Zij overleed in 2015. Jonkman ging mee naar alle behandelingen en gesprekken en ging minder werken om zijn vrouw en kinderen te verzorgen. ,,Maar dat kun je alleen doen als je geld op de bank hebt staan of een goede werkgever hebt,” stelt hij. ,,Als een ernstige ziekte zoals kanker, een hartaanval of een beroerte je overkomt, dan betekent dit vaak dat je langdurig in de ziektewet komt. Bij veel cao’s en werkgevers zak je in een periode van twee jaar terug naar 70 procent van je inkomen. Van de zzp’ers heeft 80 procent niet eens een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarom wilde ik iets bedenken voor dit probleem. Dit is een leemte in de markt. Gezien de reacties die ik kreeg en de polissen die al afgesloten zijn, lijkt het nu al aan te slaan.”



Voor een of twee tientjes per maand kunnen mensen zich eenvoudig online via Andere Morgen verzekeren voor een bedrag van 5.000 tot 30.000 euro. ,,Hiermee kun je de tijd dat je ernstig ziek bent financieel overleven en dek je de extra kosten af. Maar je kunt er ook van op vakantie of het geld aan aanvullend onderzoek besteden, zoals bijvoorbeeld aan de MamaPrint, die verzekeraars niet meer willen vergoeden in het basispakket. Je bepaalt zelf waar je het aan uitgeeft. Dat is niet aan ons,” zegt Jonkman.



De risico’s worden gedragen door een grote verzekeraar. ,,Kanker, een hartaanval en een beroerte komen al lang niet meer alleen bij ouderen voor. Jongere mensen staan er vaak niet bij stil dat een ernstige ziekte hen ook kan overkomen, terwijl ze daarmee het risico lopen dat ze in de financiële penarie komen en bijvoorbeeld hun hypotheek niet kunnen betalen. Deze verzekering biedt daar mogelijk een oplossing voor,” aldus Jonkman.