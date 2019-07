Eerste buddyhond voor kinderen in gezinsvervangend huis

KNGF Geleidehonden heeft in het Heppie (t)Huis, een gezinsvervangend huis van stichting Het Vergeten Kind een buddyhond geplaatst. De eerste bevindingen zijn positief: Douchka draagt bij aan de huiselijke sfeer, de kinderen ervaren plezier en halen steun uit de aanwezigheid van de buddyhond. Het is de eerste keer dat een buddyhond niet één kind, maar meerdere kinderen bijstaat.



Welzijn van kwetsbare kinderen



KNGF Geleidehonden heeft besloten om aan dit project mee te werken, omdat de inzet van een buddyhond in dit huis bijdraagt aan het welzijn van kwetsbare kinderen. ‘We zijn zorgvuldig te werk gegaan en alle medewerkers in het huis hebben een workshop bij KNGF Geleidehonden gevolgd. Eén van de medewerkers is de vaste baas van Douchka en de hond gaat met hem mee naar het werk op de woongroep’, zegt KNGF-instructeur Marlouke Roos. ‘Onze organisatie is heel goed in het matchen van de juiste hond met het juiste gezin. De hond moet zich braaf gedragen, ook met meerdere kinderen in huis die niet allemaal gewend zijn om met honden om te gaan. Wij blijven het welzijn van de hond monitoren. De hond moet zich lekker voelen in de groep.’



Toegevoegde waarde buddyhond



Rene van de Camp, bestuurder Heppie (t)Huis over de samenwerking: De aanwezigheid van de hond zorgt niet alleen voor een huiselijke sfeer, maar zorgt ook voor verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen. Zij worden betrokken bij de verzorging van de hond door te helpen bij het eten geven en het uitlaten van Douchka. Daarnaast is de hond een maatje voor de kinderen in het huis. Tijdens het uitlaten van de hond is het bovendien makkelijker een gesprek aan te knopen vanwege de ongedwongen sfeer.’



Wat doet Het Vergeten Kind?



Het Vergeten Kind is er voor kwetsbare kinderen in Nederland die niet de kans krijgen kind te zijn, omdat ze worden ingesloten door problemen in de thuissituatie (door psychische problemen, verslavingen, schulden of onvermogen van ouders). In ruim 50.000 gevallen is de situatie zo onveilig dat ze niet meer thuis kunnen wonen. De stichting strijdt ervoor dat deze kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen en dat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.



KNGF Geleidehonden (Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds)



KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de organisatie tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, (oud-)geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme. Voor het opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.