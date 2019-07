Gezocht verdachte dodelijk schietincident Westkousdijk Rotterdam

De politie is op zoek naar de 22-jarige Aldijr Marlin. De politie verdenkt hem ervan op 3 juli 2019 geschoten te hebben op de auto, waar op dat moment de 25-jarige Gino Oliveira inzat. Oliveira overleed aan de verwondingen die hij opliep tijdens het schietincident.



Marlin is 1.76 meter lang en heeft zwart kroeshaar en donkerbruine ogen. Ziet u Aldijr Marlin? Benader hem niet zelf, maar bel de politie op 112. Denkt u te weten waar hij zich bevindt of heeft u andere informatie? Bel dan met de opsporingstiplijn op 0800-6070