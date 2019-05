Erotiekwebshop doet 1000 orgasmes cadeau

Webshop EasyToys geeft van 24 mei t/m 14 juli maar liefst 1000 orgasmes cadeau aan vrouwen door heel Nederland. Dit gaat de webshop, gespecialiseerd in erotiekproducten, doen door 1000 exemplaren van ‘s werelds best verkopende orgasmeproducten uit te delen, volledig gratis. Dit is de Womanizer ONE.



De erotiekwebshop gaat in de periode van 24 mei t/m 14 juli 2019 1000 ‘uitverkorenen’ selecteren om een Womanizer ONE te ontvangen. De Womanizer ONE is een clitorisstimulator die 30 minuten werkt. De stimulators werken met dezelfde technologie als de andere producten van Womanizer, die bekend staan om hun orgasmegarantie.



Met behulp van dit revolutionaire product dat gebruik maakt van pulserende luchtdrukgolven, hoopt de webshop 1000 vrouwen door heel Nederland tot een orgasme te laten komen. Deze zogeheten Pleasure Air-technology helpt zelfs vrouwen die nog nooit van hun leven een orgasme hebben gehad tot een hoogtepunt te komen.



“Heleen van Royen bedankte de bedenker van de Womanizer al eens in haar seksdagboek. Na haar ontdekking is het speeltje enorm in populariteit gestegen en we zien ook in alle reviews terug dat mensen lyrisch zijn over het overweldigende effect van de Womanizer. Het is prachtig dat we met Womanizer ONE dat gevoel nu cadeau kunnen doen”, zegt seksuoloog Talitha Rodenhuis.



Moeite met klaarkomen



Anno 2019 is het nog steeds een feit dat vrouwen meer moeite hebben om klaar te komen dan mannen. Volgens de Duitse fabrikant Womanizer heeft wereldwijd maar liefst 1 miljard vrouwen nog nooit een orgasme mogen ervaren.



“Dat er nog steeds vrouwen zijn die nooit een orgasme hebben ervaren is ronduit bizar te noemen en het is ook niet nodig. Iedereen zou dit genot moeten kunnen ervaren, het is een belangrijk onderdeel van seksualiteit. Dat wij kunnen bijdragen aan een positieve ervaring, zoals het hebben van een orgasme bij 1000 vrouwen vinden we dan ook een prachtige manier om mensen bewust te maken van hun eigen lichaam en seksualiteit”, aldus Talitha Rodenhuis.



Krijg de Womanizer ONE in handen



Voor het bemachtigen van een van de felbegeerde Womanizer ONE clitorisstimulators kunnen de deelnemers zich op https://www.easytoys.nl/womanizer-one-1000 registreren. Uit alle deelnemers wordt er vervolgens, middels een loting, een selectie van 1000 vrouwen gemaakt die de stimulators zullen ontvangen. Deze selectie wordt gehouden op 17 juni. Op diezelfde dag zullen alle deelnemers bericht krijgen en worden de geselecteerde vrouwen op de hoogte gebracht.