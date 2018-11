Eerbetoon George Michael komt naar Overijssel

Theatervoorstelling Freedom verrast van begin tot het eind



Vrijdag 21 december in Stadsgehoorzaal te Kampen



KAMPEN- In FREEDOM komen de hits van George Michael en Wham! samen in een afwisselende show waarin Jordan Roy popicoon George Michael niet na doet, maar eert. Samen met zijn band en backing vocalisten krijgt hij met de swingende hits, afgewisseld met akoestische en meerstemmige nummers en verhalen, jong en oud uit de stoelen van de Stadsgehoorzaal in Kampen.



Tijdens “The Voice of Holland” raadde zijn coach Waylon hem aan om het nummer “The Edge of Heaven” te zingen van WHAM! Tussen de opnames van de “knockouts” en de uitzending stierf George Michael. “Het leek toen voor de kijker heel bewust dat ik dat nummer zong, maar dat was dus niet zo gepland. Ik voelde toen dat ik er iets mee moest doen en ben me gaan verdiepen in zijn leven. Ik kwam erachter dat onze levens veel raakvlakken hebben. Ook als mens is hij een grote inspiratiebron, zelfs nu nog na zijn dood. We hebben veel gemeen, zelfs ons uiterlijk”.



De Telegraaf noemde Jordan Roy de Nederlandse George Michael. “George is een wereld artiest! Als je daarmee vergeleken wordt, dan doe je iets goeds volgens mij”. De aanleiding voor deze titel was een Amerikaanse webshop die de tourfoto van Freedom, met daarop Jordan Roy, gebruikt op George Michael merchandise. Voor Glennis Grace een extra aanleiding om Jordan Roy te vragen om het Whitney Houston en George Michael nummer “ If I Told You That” te zingen tijdens haar Whitney Tribute, afgelopen oktober.



In Freedom zie je volgens Jordan Roy wie George Michael was als artiest en als mens.



“Met zijn liefde voor muziek schreef hij niet alleen dansbare hits, maar ook prachtige ballads die nog meer lading krijgen als je weet wat het gevoel en de gedachte achter de teksten zijn. Jordan Roy neemt het publiek mee langs de vele hits en gebeurtenissen uit het leven van George Michael, waarmee de zaal al snel op zijn kop staat en uit volle borst mee zingt.



Het is een dynamisch show waar flink wordt uitpakt onder begeleiding van een live band.: grote lichteffecten, kleding wissels, een lach en een traan worden afgewisseld. . “Ik heb een grote liefde voor meerstemmige zang. Hier hield George Michael ook van en dat zal dan ook sterk terugkomen in deze show.



Met Freedom beleef je de herinneringen uit jaren tachtig en negentig opnieuw.