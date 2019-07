3 % invalide na kattenbeet

Een vrouw uit de Randstad kan een van haar vingers nooit meer normaal gebruiken, nadat de kat van de buurvrouw haar in de hand had gebeten. Het slachtoffer werd voor 3 procent blijvend invalide verklaard. Ze ontving als smartengeld en schadevergoeding onlangs 20.000 euro, na een claim van letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam.



Hondenbeten zijn een aparte categorie bij letselschadebureaus, omdat ze zo vaak voorkomen. Katten die tot letsel leiden, zijn daarentegen zeldzaam. Soms loopt een fietser verwondingen op bij een aanvaring met een kat, maar daar houdt het doorgaans wel bij op. Zo niet in het geval van de vrouw van middelbare leeftijd uit de Randstad, die totaal onverwacht door de kat van haar buurvrouw werd gebeten. Wat begon als een klein gaatje in een vinger, vlakbij de handpalm, leidde tot een ziekenhuisopname van twee dagen, een zware ontsteking, tal van onderzoeken en behandelingen, met uiteindelijk als resultaat een nooit meer normaal bruikbare vinger.



Het kostte de gebeten vrouw bijna vijf jaar, maar uiteindelijk kwam de verzekeraar van de buurvrouw, Nationale Nederlanden, met een totaalvergoeding van 20.000 euro. Eerder al was getracht de zaak uit 2014 af te kopen met slechts 2.500 euro, maar daar nam het slachtoffer geen genoegen mee. Na tussenkomst van JBL&G en nadat onafhankelijk medisch onderzoek had uitgewezen dat de vrouw voor 3 procent blijvend arbeidsongeschikt is, kwam de verzekeraar met het achtvoudige bedrag. Tienduizend euro daarvan is bestempeld als smartengeld, de andere helft als materiële schadevergoeding. De zaak is buitengerechtelijk geregeld.