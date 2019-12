Amsterdams Nieuwjaars theatertraditie uit de 17de eeuw springlevend

De langstlopende theatertraditie ter wereld is springlevend in Amsterdam.



Het was lange tijd een zekerheid. Van 1641 tot 1968 werd Joost van den Vondels Gijsbreght van Aemstel namelijk altijd opgevoerd rond nieuwjaarsdag in de Amsterdamse stadsschouwburg. Een record waar geen WestEnd productie aan kan tippen. Van 3 t/m 5 januari 2020 keert Theater Kwast voor het derde jaar op rij terug met de Gijsbreght van Aemstel in de resten van de oude Schouwburg aan de Keizersgracht –tegenwoordig het boutique hotel The Dylan. Dat is precies dezelfde historische plek waar op 3 januari 1638 het stuk in première ging. Zo blijft de nieuwjaartraditie springlevend. En zelfs Kloris en Roosje zijn weer van de partij.



Gijsbreght van Aemstel door de ogen van Rembrandt

Op 3 januari 1638 opende de eerste Amsterdamse Schouwburg op de Keizersgracht haar poorten. Met op het programma de oer-première van de illustere Gijsbreght. En verborgen tussen het publiek legde ene Rembrandt van Rijn in vlugge schetsen enkele scénes vast voor het nageslacht. Schetsen die Theater Kwast eeuwen later zou gebruiken om de originele kostuums te recreëren. Mede door deze kostuums is het Theater Kwast gelukt om op de ontstaansplek van de Gijsbreght het gevoel van het originele stuk terug te halen. Het verhaal van de mythische heer van Amsterdam, die op Kerstnacht zijn stad probeert te beschermen tegen Kennemers en Waterlanders spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding. En in de authentieke setting die Theater Kwast heeft gecreëerd, is deze bruisend energiek en bovendien springlevend.



Thomasvaer & Pieternel

Sinds het begin van 18e-eeuw werd een Gijsbreght-opvoering altijd gevolgd door het naspel De Bruiloft van Kloris en Roosje. Een soort van ludiek mini-operaatje dat bol stond van de gekke tradities. Zoals de Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel, eigenlijk een voorloper van de moderne oudejaarsconference. In 2019 herstelde Theater Kwast ook deze traditie. En in 2020 tekenen de moderne meesters van het speelse ‘light verse’, Ivo de Wijs en Pieter Niewint, voor de Nieuwsjaarswensch waarin 2019 door de mangel zal worden gehaald.



Theater Kwast & The Dylan Amsterdam

De samenwerking tussen hotel The Dylan en Theater Kwast staat garant voor een unieke voorstelling. Bezoekers worden door het historische gebouw gevoerd om de Gijsbreght én de bijzondere locatie op levendige wijze te ervaren en te ondergaan. Op dezelfde plek waar 382 jaar gelden het stuk in première ging. Op de plek waar het stuk thuishoort.



Voorstellingen op 3, 4 en 5 januari 2020 in The Dylan Amsterdam.

Kaarten a € 32,50 via https://www.dylanamsterdam.com/nl/