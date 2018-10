Aflossingsvrije hypotheek? Doe dan de gratis hypotheekscan van VEH



Al 63.000 huiseigenaren weten of zij hun aflossingsvrije hypotheek ook in de toekomst kunnen blijven betalen dankzij de gratis rekenhulp van Vereniging Eigen Huis. De vragen over huis en hypotheek op www.scanuwaflossingsvrijehypotheek.nl zijn snel en eenvoudig in te vullen. De website en rekenhulp zijn gegarandeerd anoniem en de resultaten komen in een overzichtelijk rapport, dat eveneens gratis is.



De hypotheekscan van Vereniging Eigen Huis is een makkelijke manier om zelf te onderzoeken hoe je er later financieel voor staat. De uitkomst kan een grote groep huiseigenaren geruststellen. Anderen krijgen het advies om naar hun hypotheekadviseur te gaan en te bespreken welke maatregelen ze nu kunnen nemen zodat problemen over een aantal jaren kunnen worden voorkomen.



Voor zo’n 200.000 huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek dreigen de maandlasten later onbetaalbaar te worden als het toekomstig pensioen lager is dan het huidige inkomen, terwijl de hypotheekrente hoger kan zijn en het voordeel van renteaftrek vervalt. De betaalbaarheid van de hypotheeklasten kan dan een probleem worden. Iemand die zijn hypotheek na 30 jaar wil verlengen komt dan niet door de onvermijdelijke leentoets bij de bank. Dan zal er vaak niets anders overblijven dan het huis te verkopen. Ongeveer tien procent van de twee miljoen mensen met een hypotheek waarop niet wordt afgelost loopt dit risico. Negentig procent kan de rentelasten ook na pensionering nog goed betalen.