Geen jacht op vinvissen in 2019

Reykjavik - 7 juni, 2019) - Zoals IJslandse media melden, laten walvisjagers hun harpoenen deze zomer thuis. Eerder dit jaar oefenden zij nog ermee op gewone vinvissen in IJslandse wateren. In een media-interview bevestigde een van de walvisvaarders uit Hvalur dat er geen walvisjacht-activiteiten gepland zijn voor deze zomer. Recente pogingen van Hvalur hf - het enige bedrijf dat betrokken is bij de IJslandse walvisjacht - om vinvisvlees te verkopen aan Japan, zijn tot stilstand gekomen.



De interne druk binnen IJsland om de walvisvangst te beëindigen, neemt toe. Uit de meest recente Gallup-enquête in opdracht van IFAW bleek dat een derde van de IJslanders zich tegen de gewone walvisvangst (33,2%) verzette, terwijl een derde daarvan nog geen beslissing heeft genomen over deze kwestie (29,7%) *.



Patrick Ramage, IFAW’s Directeur van het Behoud van Zeeën, zei: "We hopen van harte dat de IJslandse regering deze onderbreking gebruikt om een ​​frisse blik te werpen op haar walvisjachtbeleid. Het is een kans voor IJsland en Hvalur om dit hoofdstuk achter zich te laten en voorwaarts te gaan waarbij zij de leiding nemen in het beschermen van deze walvissen en onze planeet."



De walvisjagers van Hvalur hebben in 2009 de jacht op de vinvis hervat en hebben tot nu toe 843 vinvissen gedood. 2019 is niet het eerste jaar zonder walvisjacht. Er was geen walvisvangst van het op een na grootste zoogdier op aarde in IJsland in 2011, 2012, 2016 en 2017.



"Dieren, mensen en kusteconomieën over de hele wereld hebben er veel meer profijt van als walvissen worden bejaagd met camera's in plaats van harpoenen," voegde Ramage eraan toe. "Van Hokkaido tot Husavik verkiezen mensen walvissen kijken boven de walvisjacht. De IJslandse pauze op de walvisjacht, samen met de terugtrekking van Japan uit de walvisjacht op volle zee eerder dit jaar, duiden op de opkomende wereldwijde consensus voor het beschermen van walvissen in plaats van ze te doden in de 21e eeuw. Noorwegen is nu aan de beurt."



Walvisspotten is een van de belangrijkste toeristische attracties in IJsland en genereert jaarlijks ongeveer 20 miljoen Engelse pond. Meer dan 350.000 mensen gaan voor het walvistoerisme ieder jaar naar IJsland, wat bewijst dat voor de IJslandse economie walvissen levend meer waard zijn dan dood.



Steun je ons werk in het beschermen van walvissen? Kom meer te weten over onze ‘Meet Us Don’t Eat Us’ - campagne of teken onze walvispetitie op www.ifaw.is



over ifaw



IFAW (International Fund for Animal Welfare) is een wereldwijde organisatie die helpt om mensen en dieren samen in balans te laten leven. Wij zijn mensen met multidisciplinaire achtergronden, actief in zeeën, oceanen en in meer dan 40 landen over de hele wereld. We redden dieren, rehabiliteren ze, en laten ze weer vrij in de natuur. Ook herstellen en beschermen we hun natuurlijke leefomgeving. De problemen die we aanpakken zijn urgent en ingewikkeld. Oplossingen vereisen een frisse manier van denken en gedurfd handelen. We werken samen met lokale gemeenschappen, NGO’s, overheden en de zakenwereld. Samen zoeken we naar haalbare en innovatieve oplossingen zodat alle diersoorten kunnen floreren. Hoe we dat doen? Check: ifaw.org.