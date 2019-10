3M toont 3D-printen met PTFE op formnext

Efficiënte procedure voor de productie van additieven Sneller prototypes ontwikkelen, complexe geometrieën realiseren en grotere ontwerpvrijheid creëren: 3D-printen met 3M Dyneon Fluorpolymeren biedt nieuwe perspectieven voor de productie van additieven. Op de vakbeurs formnext (Frankfurt am Main, 19 tot 22 november 2019) presenteert het bedrijf verdere ontwikkelingen van de procedure en nuttige ontwerprichtlijnen. Dankzij technologie van 3M kunnen volledig gefluoreerde polymeren zoals polytetrafluorethyleen (PTFE) voor het eerst worden verwerkt met 3D-printers. Bezoekers kunnen aan de stand van het bedrijf kennismaken met de voordelen. De procedure maakt bijvoorbeeld de productie van complexe, geminiaturiseerde bouwelementen en de integratie van verschillende functies mogelijk. Productiestart voor prototypes en kleine series Met de informatieve ontwerprichtlijnen, die op formnext voor het eerst worden voorgesteld, biedt 3M de gebruikers in de sector additive manufacturing concrete richtlijnen en ondersteuning. Zoals het bedrijf verder aankondigt, is de technologie klaar voor productie. Binnen de parameters van de ontwerprichtlijnen kunnen prototypes en kleine series reeds worden gerealiseerd. De 3M-stand op formnext 2019 bevindt zich in hal 11.0, stand C61. Meer informatie op www.3m.de/3dprinting Delft, 10-10-2019

