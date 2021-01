Een derde van Nederlanders verblijft het liefst in vakantiehuis op vakantiepark

Bijna één op de drie Nederlanders ziet vakantieparken als de ideale setting voor een verblijf in een vakantiehuisje. Een slechte schoonmaak is de grootste ergernis.



Dat blijkt uit onderzoek van vakantieparken-platform Parkvakanties. Ondanks de huidige restricties op vakantieparken - zwembaden en horeca zijn gesloten - kiezen veel mensen toch specifiek voor een onderkomen op een vakantiepark (31 procent). Opzichzelfstaande huisjes in de natuur (27 procent) en aan de kust (26 procent) zijn daarna het meest populair.



Sinds de uitbraak van het coronavirus is de populariteit van vakantieparken in eigen land flink toegenomen. In de zomer van 2020 lag het aantal Nederlandse gasten op vakantieparken ruim 20% hoger dan het jaar daarvoor.



Zeeland, Limburg en de Veluwe



Uit het onderzoek blijkt tevens dat vakantieverblijven in Zeeland, Limburg, de badplaatsen aan de kust en de Veluwe het meest in trek zijn dit jaar. Naar vakantieparken in het buitenland wordt duidelijk minder gezocht.



De populariteit van de Nederlandse vakantieparken is “niet verwonderlijk” aldus Laurens Taekema van Parkvakanties. “Mensen willen nu eenmaal op vakantie en dan is, in de huidige situatie, een vakantiehuis dichtbij ideaal. De parken zijn veelal mooi gelegen en er zijn alsnog voldoende activiteiten in de buitenlucht mogelijk. Op veel parken kun je bovendien maaltijden in je huisje laten bezorgen. We ontdekken steeds meer hoe mooi Nederland eigenlijk is.”



Vies vakantiehuis is grootste ergernis



In het onderzoek werd ook gevraagd naar de belangrijkste criteria en grootste ergernissen bij een verblijf in een vakantiehuis. Voor maar liefst zeven op de tien Nederlanders is een slecht schoongemaakt vakantiehuis de grootste ergernis. Slechte bedden en stank of geurtjes in het huis maken de top drie compleet.



39 procent van de ondervraagden ziet een comfortabel bed als belangrijk aspect van een vakantiehuis. Verrassend genoeg volgen daarna pas een mooie locatie (32 procent) en kindvriendelijkheid (27 procent).