Beeld en gedragsherkenning software

Centillien heeft software gemaakt die beeld en gedrag kan herkennen en hier op reageren. Dit project is gestart in samenwerking met de Universiteit Wageningen voor beeldherkenning van dieren.



Dit hebben we verder ontwikkeld en voor de politie hebben we een filmpje gemaakt waarbij de software die we Intra hebben genoemd realtime een verdachte situatie analyseert.



Niet alleen de politie kan hier profijt van hebben, maar ook luchthavens, evenementen, particuliere beveiligings bedrijven en natuurlijk leveranciers van camera's



We hopen dat het zo succesvol wordt dat uiteindelijk iedere beveiliging camera gekoppeld wordt aan Intra en dat die zo bijdraagt aan een veiligere wereld.



De technologie die we hiervoor gebruiken is Machine Learning. Meestal aangeduid als Artificial Intelligence of Kunstmatige Intelligentie. Om dergelijke software te maken hebben we nog extra tijd nodig,



Bekijk ook zeker de video gemaakt voor de politie.