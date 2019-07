Stichting Vluchteling verbijsterd over VVD-uitspraken

Reactie Stichting Vluchteling op VVD-uitspraken over strafbaar stellen van redden van vluchtelingen



Stichting Vluchteling heeft met verbijstering kennisgenomen van de uitspraken van de nieuwe, tijdelijke woordvoerder Migratie en Asiel van de VVD, Jeroen van Wijngaarden. ‘Dit moet echt een vergissing zijn’, zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, ‘drenkelingen red je, vluchtelingen help je’, zegt ze in reactie op het volgens haar bizarre voorstel van de grootste regeringspartij om het redden van vluchtelingen op de Middellandse Zee strafbaar te maken.



‘Wat zou Van Wijngaarden doen als hij vanuit oorlog en conflict in bijvoorbeeld Nigeria of Mali, naar Libië was gevlucht, en op zoek naar veiligheid ineens bommen en granaten op zijn dak kreeg, zoals dat gister gebeurde in Tripoli, waar tenminste 44 mensen op de vlucht, en notabene gedetineerd, gedood werden en meer dan 130 gewond, in een bombardement’, vraagt Stichting Vluchteling zich af.



Stichting Vluchteling: ‘De VVD-uitspraken zijn in feite een voorstel om mensen op de vlucht aan hun lot over te laten en zelfs te laten verdrinken op zee. Dat kan de VVD toch onmogelijk bedoelen?' Stichting Vluchteling heeft grote bewondering en waardering voor de kapitein van de SeaWatch, die eerder deze week 42 vluchtelingen veilig aan wal bracht in Italië: ‘Wij zijn schatplichtig’, zegt Ceelen, ‘wij hier in het bevoorrechte Europa. Buiging voor deze moedige vrouw. Ik wens onze politici iets van haar morele moed.’