40% van de leaserijders wil binnen 3 jaar over op elektrisch rijden

- 53% van de leaserijders is positief over elektrisch rijden



- Belangrijkste reden om op elektrisch over te stappen is duurzaamheid



- 38% vindt actieradius de belangrijkste voorwaarde



- Tesla is bij 30% van leaserijders meest favoriet



- 58% vindt dat de overheid EV moet ondersteunen door meer laadpalen te realiseren





Van de leaserijders verwacht 65 procent op een elektrische auto over te stappen. En 40 procent verwacht die overstap al binnen nu en drie jaar te maken. Dit blijkt onder andere uit onderzoek van ALD Automotive onder ruim 750 leaserijders naar de toekomst van het elektrisch rijden. Het terugdringen van de CO2-uitstoot speelt een belangrijke rol bij de keuze voor elektrisch rijden. Het merendeel van de werkgevers stimuleert duurzame mobiliteit middels een groen mobiliteitsbeleid.







Nog maar vier procent van de respondenten rijdt een elektrische auto, toch verwacht een grote groep binnen drie jaar de overstap te maken naar elektrisch. Meer dan de helft (53%) van de leaserijders staat positief tot zeer positief tegenover elektrisch autorijden. Duurzaamheid – het verminderen van CO2-uitstoot – is een belangrijke overweging om voor deze vorm van vervoer te kiezen (42%). Het fiscale voordeel (23%) en het feit dat elektrisch vervoer goedkoper is in het gebruik (16%) komen op respectievelijk een tweede en derde plek.







Jeroen Kruisweg, algemeen directeur van ALD Automotive Nederland: “Een hoge actieradius is voor 38 procent van de leaserijders de belangrijkste voorwaarde om voor een elektrische auto te kiezen. En op een tweede plek de prijs van de auto. Deze twee factoren waren een tijd lang nauw aan elkaar verbonden. Maar er komen steeds betaalbaardere elektrische auto’s op de markt met goede accu’s die een groter bereik hebben. Dit zou dus in de – nabije - toekomst een steeds minder grote belemmering moeten zijn om op elektrisch rjiden over te stappen.”



Stimulans van werkgever en overheid











De helft van de leaserijders (51%) die aan het onderzoek meededen geeft aan dat de werkgever een duurzaam mobiliteitsbeleid hoog op de agenda heeft staan. Maar liefst 65 procent van de werkgevers stimuleert groene mobiliteitsoplossingen. Kruisweg: “Dit zijn hele mooie percentages, maar het geeft ook aan dat er nog veel winsten te boeken zijn. En daar is een grote rol weggelegd voor leasemaatschappijen om bedrijven daarin te informeren en te ondersteunen.”







Leaserijders vinden dat er ook ondersteuning vanuit de overheid moet zijn om het elektrisch rijden te promoten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 58 procent van mening is dat de overheid een groter laadpalennetwerk moet stimuleren. Maar ook een financiële tegemoetkoming in de vorm van subsidies voor alle rijders (45%) en specifiek zakelijke rijders (39%) zijn veel genoemde opties.







Tesla favoriet



Als geld geen rol speelt, en er geen belemmeringen zijn om een elektrische auto aan te schaffen, dan is de luxe variant het meest favoriet. De Tesla Model S staat met 18% bovenaan en op een tweede plek en derde plek komen respectievelijk de Jaguar I-pace (13%) en de Tesla Model X (12%).







Veel potentieel



“We hebben dit onderzoek gedaan om erachter te komen hoe de houding van leaserijders en werkgevers is ten opzichte van elektrisch rijden. De overheid heeft ambitieuze doelen als het gaat om de transitie naar elektrisch vervoer, maar de leaserijder maakt uiteindelijk de keuze. Het is dan ook positief om te kunnen concluderen dat het merendeel van de leaserijders de overstap naar een elektrische auto ziet zitten. En dat potentieel moeten overheid, werkgevers en leasemaatschappijen uiteraard benutten”, aldus Jeroen Kruisweg.