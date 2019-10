Walibi's nieuwe evenement Halloween Spooky Days officieel geopend

Zaterdag 5 oktober is in Walibi Holland Halloween Spooky Days geopend onder toeziend oog van een groot aantal gasten, BN’ers, influencers en pers. Het nieuwe Halloween-dagevenement, speciaal voor kinderen tot 12 jaar, werd op het hoofdpodium van Walibi ingeluid met de introductie van creepy host Daysee. De gasten kregen tijdens de openingsshow een beeld van het duistere verleden van Daysee, waarna ze samen met haar monsters terugkeerde naar de nieuwe griezelzones in het park.



Griezelzones en een spookhuis voor kinderen



Tijdens Halloween Spooky Days worden er veel activiteiten voor kinderen georganiseerd. Zo zijn er voor de stoerste monsters drie speciale griezelzones – Pirate’s Cove, Campsite ‘The Sunshine’ en Firepit – en een spookhuis, Spooky Manor. Eenmaal in het spookhuis krijgen kinderen een zaklamp waarmee ze de geesten kunnen verjagen. Op het park zijn de jonge monsters veilig voor de vele griezelige figuren door een speciale antimonster-badge en antimonster-spray.



De jongste bezoekers van Walibi Holland kunnen tijdens het nieuwe dagevenement nog veel meer ondernemen. De activiteiten lopen uiteen van schminken en dansen op een Hillbilly dance party tot spannende Halloween-games en spinnen aaien. En natuurlijk zijn alle attracties – waaronder de nieuwste achtbaan UNTAMED - geopend.



Opening Halloween Fright Nights



Na de opening van Halloween Spooky Days opende Eddie de Clown de 19e editie van Halloween Fright Nights in zijn eigen area ‘Eddie’s Festival of Freaks’. De entree van Eddie en zijn leger freaks ging gepaard met veel rook en felle lampen, waarna de freaks zich tussen de aanwezige gasten mengden. Eddie de Clown betrad het podium – waar zangeres Emmaly Brown het nummer ‘Highway to Hell’ zong - en heette iedereen welkom bij Halloween Fright Nights. Onder het mom van ‘Enter insanity’ neemt Eddie de gasten dit jaar mee in de maniakale gekte die zich in zijn hoofd afspeelt.



In Eddie’s Festival of Freaks beleven de gasten van Halloween Fright Nights een 360-graden entertainment experience, met onder andere een club, optredens en een unicorn rodeo. Naast Eddie’s Festival of Freaks heeft Halloween Fright Nights dit jaar nóg drie nieuwe Scare Zones, namelijk Tangled Twigs, Nightmares en Villains. Met in totaal 8 huiveringwekkende Scare Zones, 4 gruwelijke Haunted Houses en 2 bloedstollende Experiences is Halloween Fright Nights dit jaar heftiger dan ooit.



Openingsdagen Walibi Holland in oktober



Dit jaar organiseert Walibi Holland twee Halloween-events. Halloween Spooky Days vindt overdag plaats, terwijl Halloween Fright Nights zich ’s avonds afspeelt.



Op 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 en 27 oktober vindt van 18.00 tot 23.00 uur Halloween Fright Nights plaats. Halloween Spooky Days is op deze dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Extra Halloween Spooky Days-dagen zijn op 14, 15, 16, 17, 21, 22 en 23 oktober. Het park is dan geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Meer achtergrondinformatie en fotomateriaal over de evenementen vind je op Walibi.nl/pers.



