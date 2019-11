Muzikale ode aan Tina Turner door Berget Lewis

Celebrate Tina by Berget Lewis!



Met het uitbrengen van een live EP en muziekvideo’s, brengt Berget Lewis een muzikale ode aan Tina Turner, die op 26 november 80 jaar wordt.



In de legendarische ParkRoad studio van Erik Kuylaars, heeft Berget onder begeleiding van een 5 koppige “live band” bestaande uit Stephan Geusebroek, Rinus Gerritsen (Golden Earring), Yoran Vroom, Jahja Telussa en Alan Mclachlan, de klassiekers “Nutbush City Limits”, “What’s Love Got to do With It”, “Steamy Windows” en “Help” opgenomen. Voor deze muzikale productie had Berget alleen familie en goede vrienden uitgenodigd om in een intieme setting getuige te zijn van deze unieke live registratie. De technische productie was in handen van Erik Kuylaars en Iwan Pronk.



“Omringd door mooie spullen in de studio van bekende artiesten, zoals The Beatles en Coldplay, kreeg ik heel veel inspiratie. Het is een eer om de hits van Tina Turner te mogen zingen. Tina deed altijd haar eigen ding op het podium. In elk optreden legde ze haar karakter. Ik probeer, wanneer ik zing net als zij altijd alles te geven. Ik heb enorm veel respect voor deze wereldster en hoop net als haar met veel plezier nog lang te blijven zingen. Tina heeft me geleerd goed om te gaan met mijn gave; mijn stem. Ik ben me er bewust van dat ik mensen met mijn stem blij kan maken.’’ – aldus Berget Lewis.



Concertdata:

9 december 2019 | A Soulful & Jazzy Christmas with Tina Turner Tribute i.s.m

Jazz Orchestra of the Concertgebouw | Het Concertgebouw Amsterdam



17 december 2019 | A Soulful & Jazzy Christmas with Tina Turner Tribute i.s.m

Jazz Orchestra of the Concertgebouw | De Doelen Rotterdam



2021-Celebrate Tina, theatertour n.t.b.





Photocredits: Edland Man

