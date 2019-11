WINNENDE FOTO’S NATIONAL GEOGRAPHIC FOTOWEDSTRIJD NU IN MUSEON

Bijschrift foto: National Geographic – Colette Lukassen



Dit is de winnaar van ‘de National Geographic fotowedstrijd 2019’.



Het portret dat Colette Lukassen heeft geschoten van de 11-jarige Emma is beste foto van het jaar in de National Geographic Fotowedstrijd 2019. Tot die conclusie kwam de jury van de wedstrijd. Lukassen ontving de prijs zondagmiddag in het Museon in Den Haag.



'Liefdevol in beeld gebracht'



"Het eerste dat je ziet is een mooi kindje. In een elegante, zelfverzekerde pose. Maar toch ook onschuldig. Bijna schattig. Als ‘De Geboorte van Venus’ van Botticelli. De subtiliteit waarmee het verhaal van de foto wordt verteld, is knap. Want de geportretteerde Emma is geboren als Gijs en dat zie je. De fotograaf heeft dat heel liefdevol in beeld gebracht," schrijft juryvoorzitter Arno Kantelberg in het juryrapport.



Kantelberg zat als hoofdredacteur van National Geographic Magazine een jury voor die verder bestond uit fotografen Sacha de Boer, Marco Borsato, Frederik Buyckx en Nat Geo Junior-hoofdredacteur Renske Lamers. Zij hebben uit bijna 11.000 inzendingen finalisten geselecteerd, de overall winnaar gekozen en per categorie jurywinnaars bepaald.



Winnende foto's in National Geographic Magazine en Museon



De winnende foto's worden gepubliceerd in het decembernummer van National Geographic Magazine en zijn te zien in de tentoonstelling ‘National Geographic Colors of the World’ in het Museon.



Samenwerking



De National Geographic Fotowedstrijd is een samenwerking tussen National Geographic, OPPO, Kamera Express en het Museon



‘National Geographic Colors of the World’ in Museon



Tot en met 1 maart 2020 is in het Museon in Den Haag de fototentoonstelling National Geographic Colors of the World te zien. In deze expositie worden spectaculaire foto’s getoond van topfotografen als Steve McCurry, Brian Skerry, Robert Harding en George Mobley, door middels van ruim 50 speciale 100 x 100 cm duratrans presentatiepanelen, met LED-technologie.



Alle wedstrijd foto’s zijn hier te bekijken via https://www.fngbeeldbank.nl/share/watch/WrJyK/1d7c19fe95e0ee45bfb92592429468d15e2bfa731f784201e0c0708cefed82c2/



Fotomateriaal van de tentoonstelling voor publicitaire doeleinden kan worden gedownload via https://www.museon.nl/nl/nieuwsitem/national-geographic-colors-of-the-world-in-museon



Museon



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. De centrale tentoonstelling ‘One Planet’ maakt een verbinding naar de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen zijn opgesteld om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en samenleving aan te pakken.