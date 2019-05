Solliciteren in een luchtballon met OZMO

Solliciteren in een luchtballon

OZMO trekt alles uit de kast om personeel te werven



Je bent een snelgroeiend ICT-bedrijf in Noord-Brabant met een erg gewild product. Zo gewild dat je klantenbestand blijft groeien, maar je personeelsbestand die groei maar lastig bij kan benen. Wat doe je dan? Ga je bizarre bedragen betalen? Beloof je een Tesla van de zaak en elke middag kaviaar bij de lunch? Of geef je bonussen waar zelfs Matthijs van Nieuwkerk van onder de indruk zou zijn? Bij OZMO in Sint-Oedenrode proberen ze sollicitanten op een andere manier in de wolken te krijgen. Door het gesprek plaats te laten vinden in een luchtballon.



Nederland kampt met een groot tekort aan I(C)T-personeel en dat heeft een grote impact op de winst- en omzetontwikkeling van bedrijven. Inmiddels heeft 29% van de ICT-bedrijven te maken met een personeelstekort. Deskundigen denken dat we in 2020 zo’n 54.000 ICT-ers te kort komen. Dat betekent dus dat je alles uit de kast moet trekken om personeel te werven. Maar hoe doe je dat zonder jezelf in de vingers te snijden?



Naar de cloud met OZMO

OZMO cloud communications in het Brabantse Sint-Oedenrode was de wanhoop bijna nabij en verzon er iets ludieks op. “We brengen onze klanten sinds kort letterlijk naar de cloud, waarom zorgen we er niet voor dat ons personeel ook in de wolken is?”, vertelt supportmanager Ronald Klijsen. “Nu is het wel te hopen dat de gemiddelde ICT’er geen last heeft van hoogtevrees.”



OZMO levert cloud telefonie oplossingen aan het MKB. Cloud telefonie wordt steeds gewilder en het bedrijf groeit erg hard. “Het is al een tijdje lastig om aan personeel te komen voor onze servicedesk”, vertelt Ronald. “En omdat we zo hard groeien kwamen er ook een aantal andere functies vrij, waardoor we iets ludieks moesten bedenken.”



De sollicitatieprocedure

Inmiddels is de wervingscampagne gestart en zijn er een aantal sollicitaties binnengekomen. “We houden hier op kantoor eerst een speeddate om te kijken of de kandidaat een beetje bij OZMO past. Zijn we daarna nog enthousiast, dan mag hij of zij met drie andere kandidaten onze ballon in. Op die manier leren we mensen toch net wat beter en op een andere manier kennen.”



Het is absoluut niet de bedoeling dat het een wedstrijd wordt, want kandidaten komen niet met ‘concurrenten’ in de mand. “We willen gewoon dat het een bijzondere ervaring is die ze niet snel zullen vergeten. Het moet geen moordend kruisverhoor worden, want 250 meter hoog in een mandje boven het aardoppervlak zweven is waarschijnlijk al spannend genoeg. Geen zorgen: de ballon is gekeurd en onze piloot heeft zijn vaarbewijs.”



Over OZMO cloud communications

OZMO cloud communications levert cloud communicatie-oplossingen voor het MKB. De cloud telefonie-oplossingen zorgen ervoor dat ondernemers kunnen gaan en staan waar ze willen en toch bereikbaar zijn. Daarnaast levert OZMO een webcare-oplossing en videoconferencingtool.



Meer informatie: https://www.ozmo.nl/



Video: