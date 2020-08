Trainingscentrum Curaçao: Iedereen kan nu duikbootpiloot worden

U-Boat Worx, marktleider op het gebied van miniduikboten, heeft zijn eerste opleidingsinstituut voor duikbootpiloten geopend op Curaçao. Onder de naam Sub Center Curaçao (SCC) wordt een flinke diversiteit aan opleidingen aangeboden. Of je nu professionele aspiraties hebt of droomt van het avontuur in de diepte: bij SCC ligt voor jou een programma op maat klaar.



SCC biedt verschillende pilotenopleidingen. Voor cursisten met beroepsmatige aspiraties zijn er de volledige cursussen inclusief theorie- en onderhoudstraining. Daarnaast bestaat het Private Submersible Pilot programma voor iedereen die ervan droomt om de diepte van de oceaan te ontdekken en alle aspecten van een duikboot te leren kennen. De deelnemers aan dat programma ontvangen een volwaardig certificaat. Als laatste zijn er de verkorte Pilot Experience programma’s, voor avonturiers die de basisprincipes willen ervaren. Alle programma’s staan garant voor een fenomenale en unieke ervaring in een luxe privéduikboot.



“95 procent van de onderwaterwereld is nog onontdekt. Iedere duik in het diepe is een nieuwe ontdekkingstocht. Avonturiers die op zoek zijn naar iets bijzonders kunnen terecht bij Sub Center Curaçao”, aldus Erik Hasselman, commercieel directeur bij U-Boat Worx.



SCC beschikt over een klaslokaal op een bijzondere plek: in een oude mijnenveger. Daar kunnen cursisten de basisprincipes van de duikboot leren kennen voordat ze in het diepe duiken. Dankzij de uitstekende ligging is het maar een paar minuten varen naar het ​​spectaculaire huisrif, met een drop-off die duiken tot honderden meters diep mogelijk maakt. Het adembenemende rif herbergt prachtige, levendige scheepswrakken, kleurrijke vissen en koralen. Door het heldere water is dit alles zelfs op grote diepte vanuit de duikboot goed zichtbaar.



Tijdens de opleiding en het duiken wordt rekening gehouden met COVID-19 en de veiligheidsregels. Bij SCC zijn alle benodigde maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat duiken veilig en op een verantwoorde manier gebeurt, zowel voor de cursist als instructeur.



U-Boat Worx werkt samen met de Nederlandse organisatie Waterproof Expeditions voor het verzorgen van het volledige reisprogramma naar Curaçao, inclusief de pilotenprogramma’s. “Het zelf ervaren van de diepe oceaan is een bucketlistitem voor veel avonturiers. Onze gasten zijn altijd op zoek naar de meest unieke belevenissen. De opleidingen bij Sub Center Curaçao sluiten perfect op die wens aan”, zo vertelt Marlynda Elstgeest, CEO van Waterproof Expeditions.



Geïnteresseerden kunnen zich voor een van de cursussen aanmelden via www.subcentercuracao.com of voor de totaal verzorgde reis via www.waterproof-expeditions.com.