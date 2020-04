Fysiotherapeuten voorkomen blijvende schade ex-corona patiënten

Nu steeds meer genezen corona patiënten de ziekenhuizen verlaten wordt de vraag dringender hoe hun revalidatie moet verlopen. Veel coronapatiënten lopen tijdens hun ziekbed forse schade op aan longen en spierstelsel. In specifieke gevallen is zelfs hartschade mogelijk. Daarnaast kampen deze patiënten met emotionele en psychische klachten. Dat is vandaag ook aangetoond met de publicatie (NOS) van een onderzoek (Van den Boogaard et al) waaruit blijkt dat de meerderheid van IC-patiënten (veelal geen corona patiënten) kampt met langdurige fysieke en mentale gevolgen. Voor corona patiënten, die veelal langer op de IC liggen zullen de problemen waarschijnlijk nog groter zijn.



Vanwege het risico op blijvende restschade hebben ex-corona patiënten voor hun herstel deskundige begeleiding nodig. Fysiotherapeuten spelen een belangrijk rol, met name bij het fysieke herstel. Ze werken zo nodig in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in een multidisciplinair team. Om die reden komt de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten -het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)- vandaag met een speciaal voor de revalidatie van ex-coronapatiënten ontwikkelde KNGF-standpunt fysiotherapie bij COVID-19. Het KNGF voorziet een enorme toeloop van deze patiënten, waardoor de zorgdruk door de coronacrisis nu langzamerhand verschuift van de ziekenhuizen naar de fysiotherapie. Om die reden vraagt het KNGF nadrukkelijk de aandacht van zorgverzekeraars en overheid voor de toenemende druk op de fysiotherapie.



Het standpunt voor de revalidatie van corona-patiënten van het KNGF is samengesteld door een projectteam onder leiding van p​rof. dr. Martijn Spruit, prof. dr. Philip van der Wees en prof. dr. Rob de Bie. Zij deden dat op verzoek van het KNGF en diverse bij het KNGF aangesloten beroepsverenigingen, waaronder de verenigingen voor hart-, vaat- en longfysiotherapie (VHVL), voor ziekenhuis fysiotherapie (NVZF), voor geriatriefysiotherapie (NVFG), voor psychosomatische fysiotherapie (NFP) en voor revalidatie fysiotherapie (NVRF). In dat verband zijn er tal van COPD-netwerken opgezet die zich hebben toegelegd op gespecialiseerde fysiotherapeutische longzorg. Deze netwerken, die nauw samenwerken met medisch specialisten en huisartsen, zullen een essentiële rol spelen bij de revalidatie van coronapatiënten.



‘De nazorg voor coronapatiënten door fysiotherapeuten wordt de volgende belangrijke fase in de coronacrisis. We vermoeden dat die fase veel langer gaat duren dan de genezing van het virus op zichzelf. Daarbij moeten fysiotherapeuten alles op alles zetten om zoveel mogelijk blijvende restschade voor deze grote groep patiënten te voorkomen. Dat levert voor fysiotherapeuten een forse extra werkdruk op, zodra de uitgestelde zorg aan hun reguliere patiënten weer op gang komt. We kunnen dat aan en hebben daar de kennis en ervaring voor, zeker nu we ook dit standpunt hebben. Maar dat kan niet zonder steun. Ik vraag dan ook nadrukkelijk de aandacht van zorgverzekeraars en overheid om fysiotherapeuten bij deze belangrijke taak te ondersteunen.’, aldus KNGF-voorzitter Guido van Woerkom.