De vele gezichten van trombose centraal op Wereld Trombose Dag

VOORSCHOTEN, 8-10-2018 - In het kader van Wereld Trombose Dag (13 oktober 2018) lanceert de Trombosestichting Nederland de campagne ‘Trombose kent vele gezichten’. Daarin staan elf persoonlijke verhalen centraal die de diversiteit van trombose laten zien. Ook is vanaf die dag de Steunkous van modeontwerper Bas Kosters te koop én wordt de opbrengst bekend gemaakt van de crowdfunding-actie voor een onderzoeksproject naar een betere diagnose van buiktrombose.



Trombose kent vele gezichten



Op Wereld Trombose Dag(13 oktober 2018) vragen ruim 160 organisaties wereldwijd aandacht voor trombose. De Trombosestichting Nederland (TSN) doet ook mee.



TSN lanceert die dag de campagne ‘Trombose kent vele gezichten’. Daarin staan elf persoonlijke verhalen centraal die laten zien dat iedereen trombose kan krijgen. Zo liep de 30-jarige Alex na haar bevalling een trombose in de hersenen op. De 45-jarige Remco, kampioen NK tijdrennen in Nederland, werd door een longembolie getroffen. In de week van 13 oktober zijn de verhalen online te lezen en de gezichten bij de verhalen in Tv-spotjes en een postercampagne op NS-stations door heel Nederland te zien.



Design Steunkous ontworpen door Bas Kosters



Vanaf deze dag is ook de Steunkous van modeontwerper Bas Kosters te koop. Dit is geen echte steunkous maar een paar fraaie sokken voor iedereen. De Steunkous van Bas Kosters is vanaf 13 oktober te bestellen in de webshop van de Trombosestichting voor € 10 per paar. De opbrengst gaat naar het onderzoeksproject van dr. Erik Klok (LUMC) naar een betere diagnose van buiktrombose.



Bas Kosters over de samenwerking: “Trombose heeft vele gezichten, en het heersende beeld over trombose is te eenkennig. Het is iets wat meer mensen raakt dan we denken, bewustzijn is dus zeer belangrijk. Ik probeer altijd met humor serieuze zaken te duiden, daarom zet ik mij met alle liefde in voor de Steunkous. Ik hoop dat we er een mooie vooruitgang mee zullen boeken.”



Opbrengst crowdfunding-actie



Ook wordt op Wereld Trombose Dag het bedrag bekend gemaakt van de crowdfunding-actie voor het onderzoeksproject van internist dr. Erik Klok. Het gaat om een scan waarmee het verschil tussen een nieuwe en oude buiktrombose kan worden waargenomen. Bij een oude trombose hoeven patiënten geen bloedverdunners te slikken. Naar verwachting hoeft een derde van de patiënten dankzij deze techniek geen bloedverdunners meer te slikken.



Erik Klok is verwachtingsvol over het resultaat van zijn onderzoek. ‘’Door de grote ervaring die we al hebben opgedaan met deze nieuwe MRI techniek in beentrombose, ben ik er van overtuigd dat we met onze studie zorgen voor een nauwkeuriger diagnose van buiktrombose. Dat maakt een groot verschil in mijn spreekkamer: ik kan patiënten dan veel beter voorlichten over hun prognose en hoef de potentieel gevaarlijke antistollingsbehandeling alleen voor te schrijven als de trombose echt relevant is’’.



De Trombosestichting Nederland is enthousiast over het onderzoek. ‘’Buiktrombose is een gevaarlijke aandoening. De behandeling kent ook ernstige risico’s. Voorkomen dat mensen overbehandeld worden met antistollingsmiddelen is heel belangrijk. Deze techniek kan dat voorkomen én op een veilige manier. Daar dragen we als Trombosestichting graag aan bij” aldus Stans van Egmond, directeur van de Trombosestichting.



Meer over trombose



Per dag krijgen 83 mensen een veneuze trombose, bijvoorbeeld in hun been, arm of longen. Hier overlijden maar liefst 3 mensen per dag aan. Ook veel hart- en herseninfarcten worden veroorzaakt door trombose. Dit treft ruim 200 mensen per dag, 40 hiervan overlijden. Snelle herkenning is daarom belangrijk zodat ernstige gevolgen voorkomen kunnen worden. Trombosestichting Nederland stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar trombose en geeft voorlichting over de risicofactoren, het herkennen en de behandeling ervan.