Ernstig zieke Nederlanders hoeven niet meer te wachten op nieuwste medicijnen

Een recente studie van Professor Carin Uyl-de Groot van de Erasmus Universiteit toonde aan dat vertraagde toegang tot nieuw geregistreerde medicijnen leidt tot verlies van tienduizenden levensjaren in Europa. Ook in Nederland. Deze vertragingen worden veroorzaakt door meerdere factoren. Zo worden de meeste nieuwe medicijnen eerst geregistreerd in Amerika, voordat registratie in Europa wordt aangevraagd. En in Europa moet iedere lidstaat vervolgens afzonderlijk nog goedkeuring geven. In Nederland doet het College Beoordeling Geneesmiddelen dat. Na goedkeuring moeten prijsonderhandelingen plaatsvinden. Bij elkaar veroorzaakt dit gemiddeld een vertraging van 2 jaar voordat Nederlanders van nieuwe medicijnen kunnen profiteren.



Mevrouw A. (43) uit Woerden heeft geen tijd om te wachten. In 2017 kreeg zij diagnose borstkanker. Na behandeling leek het goed te gaan, maar eind 2019 kwam de kanker terug en bleek hardnekkiger dan de eerste keer. Het verspreidde zich. Haar oncoloog vertelde over een nieuw medicijn dat net goedgekeurd was in Amerika. Maar het is nog niet beschikbaar in Nederland. Haar man en de oncoloog vonden echter een oplossing: online platform TheSocialMedwork.



TheSocialMedwork is een wereldwijd opererend patiëntenplatform, geregistreerd in Nederland bij het Ministerie VWS in Den Haag. Het helpt patiënten en artsen uit inmiddels meer dan 85 landen de nieuwste medicijnen te verkrijgen die nog niet zijn goedgekeurd waar zij wonen. Het platform maakt daarbij gebruik van speciale regelgeving die patiënten en artsen behandelingen toestaan met medicijnen uit het buitenland. Helaas is deze regelgeving niet zo bekend in Nederland en maken Nederlandse patiënten en artsen er relatief weinig gebruik van.



Hoewel het artsen is toegestaan hun patiënten met medicijnen uit het buitenland te behandelen, is het vergoeden van deze medicijnen echter niet overal even goed geregeld. In Nederland moeten patiënten het zelf kunnen betalen of zijn zij overgeleverd aan de willekeur van de verzekeraar. “Dit is bijzonder teleurstellend” aldus Sjaak Vink, oprichter van het platform. “Wij hebben verzekeraars benaderd, maar die wijzen naar ziekenhuizen. Ziekenhuizen ontkennen hiervoor fondsen te ontvangen van verzekeraars en weigeren vergoeding, waardoor Nederlandse patiënten met vaak lege handen staan. In ons omringende landen is dit beter georganiseerd.”



Iedere patiënt die geholpen wordt door TheSocialMedwork is in feite een signaal voor de Nederlandse politiek dat het systeem van toegang tot de nieuwste medicijnen verbeterd moet worden, waardoor iedereen er sneller profijt van heeft. Meer informatie: https://thesocialmedwork.com/