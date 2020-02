Leveringsproblemen medicijnen tegen epilepsie

Epilepsiefonds adviseert: neem contact op met je neuroloog



Op deze Internationale Epilepsie Dag vraagt het Epilepsiefonds aandacht voor de ernstige situatie rond de levering van anti-epileptica. Door de productie- en leveringsproblemen bij fabrikanten komen veel mensen met epilepsie in de problemen. Dankzij hun medicijnen kunnen zij goed functioneren in de maatschappij, maar wisseling van medicijnen kan direct aanvallen tot gevolg hebben en zelfs levensbedreigend zijn. Het Epilepsiefonds maakt zich zorgen over dit medicijntekort en adviseert om bij het wisselen van medicatie altijd met de neuroloog te overleggen.







In gesprek met de neuroloog



Diverse fabrikanten van anti-epileptica kampen met productie- of leveringsproblemen. Veel van deze fabrieken staan in China, waardoor de uitbraak van het coronavirus de situatie nog versterkt. Dit betekent dat mensen met epilepsie de komende tijd regelmatig een vergelijkbaar medicijn van een ander merk of zelfs een ander medicijn zullen moeten slikken. In overleg met de beroepsvereniging van neurologen (Liga) adviseert het Epilepsiefonds om tijdig bij de apotheek te informeren of de medicijnen op voorraad zijn. Is dit niet het geval en raadt de apotheek een alternatief aan? Raadpleeg dan altijd de behandelend neuroloog.







Het belang van anti-epileptica



De meeste mensen met epilepsie moeten medicijnen slikken. Dit geneest de epilepsie niet, maar onderdrukt de aanvallen. Zo kunnen veel mensen met epilepsie een leven leiden waarin ze zo min mogelijk last van de aandoening hebben. Het verschilt per persoon welke medicatie het beste werkt. Vaak is het een jarenlange zoektocht naar de juiste medicatie, om aanvalsvrij te worden. Door te wisselen van merk of soort medicatie kunnen de aanvallen terugkomen of erger worden.



Akkoord Verantwoord Wisselen



De leveringstekorten komen bovenop de problemen rond het onnodig wisselen van medicijnen, doordat apothekers en zorgverzekeraars bepalen welk middel ze leveren. Om deze situatie te doorbreken is het Epilepsiefonds samen met 13 andere patiëntenorganisaties betrokken bij het traject ‘Verantwoord wisselen van medicijnen’. Afgelopen donderdag 6 februari 2020 bleek dat apothekers en zorgverzekeraars het akkoord dat uit dit traject volgde niet willen tekenen. Dit betreurt het Epilepsiefonds zeer. Essentieel onderdeel van dit akkoord is dat niet de apotheker, maar de arts bepaalt welk merk medicijn en welke toedieningsvorm het beste bij de patiënt past en dat dit in het recept wordt vastgelegd.