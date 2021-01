Promotie: Gevolgen van gedrag op corporate governance van familiehotels in Ghana

Het overgrote deel van midden- en kleinbedrijven in Ghana bestaat uit familiebedrijven. Een opvallend kenmerk van deze bedrijven is hun onvermogen om meerdere generaties te overleven, als gevolg van matige resultaten, een gebrekkig opvolgingsplan, het tekortschieten van de corporate governance en de zwakke juridische structuren waarin de familiebedrijven actief zijn. Gedrag en de houding van eigenaren, managers en werknemers hebben ook invloed op de corporate governance van familiebedrijven, maar naar de invloed hiervan op de resultaten van een familiebedrijf is nog weinig onderzoek gedaan. Promovendus Edem Azila-Gbettor van de faculteit Managementwetenschappen onderzocht de effecten van het gedragsperspectief op de prestaties bij familiehotels in Ghana. Hij verdedigt op donderdag 21 januari 2021 om 16.00 uur (online) zijn proefschrift 'Corporate Governance, Psychological Ownership, Work Behaviours, Value and Performance of Family Businesses' aan de Open Universiteit.



Familiehotels in Ghana



Edem Azila-Gbettor interviewde werknemers van familiehotels met een vergunning van de Ghana Tourism Board. Hij concludeert dat interactie tussen instrumentele werkwaarden van de managers en het extra-rolgedrag van medewerkers gebruikt kan worden om betere resultaten te bereiken. Ook blijkt er een verschil te zijn in het succes van familiehotels die worden beheerd door familie of door een manager buiten de familie. Ook blijkt dat omgaan met hogere eisen die aan werknemers worden gesteld kan leiden tot een groter gevoel van eigenaarschap bij de werknemers.



Onderzoek naar gevoel medewerkers zeldzaam



Het onderzoek van Edem Azila-Gbettor geeft een uitvoerig overzicht van de vergelijking tussen onderzoeken over beursgenoteerde en private familiebedrijven vanuit een corporate governance perspectief. Het is bovendien een van de eerste onderzoeken waarin wordt gezocht naar een methode hoe gevoel van eigenaarschap jegens hun werkplek kan worden ontwikkeld bij medewerkers van familiehotels. Dit is ook het eerste onderzoek dat het gevoel van eigenaarschap bij werknemers verklaart door contraproductie gedrag en resultaten als antecedente variabelen en betrokkenheid van de medewerker als mediërende variabele te gebruiken. Onderzoeken die zich richten op psychologisch eigenaarschap van hotelmedewerkers op de werkvloer zijn nog zeldzaam.



Promotie Edem Azila-Gbettor



Edem Maxwell Azila-Gbettor (1976, Anlo-Afiadenyigba, Ghana) schreef zijn proefschrift als buitenpromovendus bij de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Hij werkt als hoofddocent aan de faculteit Managementwetenschappen van Ho Technical University in Ghana. Edem Azila-Gbettor verdedigt op donderdag 21 januari om 16.00 uur (online) zijn proefschrift 'Corporate Governance, Psychological Ownership, Work Behaviours, Value and Performance of Family Businesses' aan de Open Universiteit in Heerlen. Promotores zijn Prof. dr. R. J. Blomme, Open Universiteit, Nyenrode Business Universiteit en Prof. dr. A.J. Kil, Nyenrode Business Universiteit (emeritus). Co-promotor is Dr. B. Q. Honyenuga Ho Technical University, Ghana. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.