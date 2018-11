ROC van Twente 1e onderwijsinstelling met predicaat Erkend Duurzaam

Het instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) beoordeelde tot voor kort uitsluitend automobielbedrijven op hun duurzame werkwijze. Het college voor Transport, Logistiek & Mobiliteit van ROC van Twente slaagde met een score van 79 procent ruimschoots voor de onderwijsaudit van IvDM. Woensdag 31 oktober werd het muurschild op feestelijke wijze onthuld door Dolf Teuwen van Instituut voor Duurzame Mobiliteit en Laurens van Lier van ROC van Twente.

De Erkend Duurzaam onderwijsaudit

De certificering van Erkend Duurzaam aan ROC van Twente was niet vanzelfsprekend. De checklist die het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) gebruikt is bestemd voor bedrijven in de automobielbranche, maar werd speciaal voor het onderwijs aangepast. ROC van Twente werd daarbij beoordeeld op zes disciplines: inkoop, personeel, financiën, bedrijfsvoering, communicatie en dienstverlening.

Het nut van duurzaam onderwijs

Voor ROC van Twente is het predicaat Erkend Duurzaam een logische opstap naar meer maatschappelijk verantwoord onderwijs. Dolf Teuwen van IvDM hoopt dat meerdere onderwijsinstellingen zich melden voor een audit. “Op deze manier is het thema duurzaamheid stevig verankerd in het onderwijs. De beroepspraktijk verwacht kennis en kunde van nieuwe medewerkers op dit gebied. Het is van belang om als school het goede voorbeeld te geven. Ook in dit geval geldt immers: jong geleerd is oud gedaan.”

Een blik in de toekomst

De mobiliteitsbranche verandert én verduurzaamt in rap tempo. Inspelen en meegroeien met innovaties en ontwikkelingen is voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven een uitdaging. IvDM verwacht dat Erkend Duurzaam in de toekomst van steeds groter belang wordt.





Over Erkend Duurzaam

Erkend Duurzaam is hét MVO-programma voor de mobiliteitsbranche. Dit is winst: zowel voor het bedrijf als voor de leefomgeving. Het certificaat Erkend Duurzaam maakt deel uit van het branche brede MVO en duurzaamheidsprogramma van BOVAG, FOCWA Schadeherstel, RAI Vereniging en STIBA dat wordt uitgevoerd door het IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit). Het programma voldoet volledig aan de ISO 26000 normering.

Voor meer informatie:

www.ivdm.nl

www.rocvantwente.nl