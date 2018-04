Analytics Dienstverlener Jibes bundelt krachten met DataDogs

Analytics dienstverlener Jibes neemt branchegenoot DataDogs over. Beide bedrijven helpen haar klanten bij het gebruik van data, met name daar waar de strategie ondersteunt wordt middels het digitaliseren. Het specialisme van het Amsterdamse DataDogs is aanvullend op het huidige Jibes portfolio.



De economie staat aan het begin van een adoptiecyclus voor analytics. Het gebruik van gegevensstromen verspreidt zich naar alle bedrijfstakken. Data is een cruciaal bindmiddel voor opkomende eco systemen. Hierbij speelt betrouwbaarheid, veiligheid en snelheid een steeds belangrijkere rol. Wetgeving is een drijfveer die dit versnelt.



Ivo-Paul Tummers, Algemeen Directeur van Jibes: “De relevantie van betrouwbare data is voor het grote publiek recent onder de aandacht gekomen door ‘fake news’ rondom de verkiezingen en het gebruik van Facebook. Dit kan men een op een vergelijken met het vertrouwen op de data kwaliteit binnen organisaties. Deze data kwaliteit is fundamenteel voor een goede bedrijfsvoering”.



“De behoefte om op grote schaal data te verwerken neemt toe. Nieuwe vaardigheden zijn vereist om de omvang en de verscheidenheid van de beschikbare gegevens te beheren. Het succesvol inzetten van kunstmatige intelligentie kan niet zonder een solide fundament”, aldus Tummers. DataDogs is bekend om haar kunde rondom complexe data migraties en kennis van data platformen. De expertise van gedistribueerde dataverwerkingsplatformen is relatief nieuw in de markt en wordt versterkt door de adoptie van open-source technieken. Deze kennis is complementair aan de expertise van Jibes, dat zich richt op onder andere masterdata management, geavanceerde tekst analyse en machine learning.



Vincent Wormer, Partner bij DataDogs: “Onze klanten wensen hun applicatie landschap te vernieuwen om verdergaande digitalisering mogelijk te maken. Data is hierin essentieel. DataDogs helpt haar klanten om data op een betrouwbare manier beschikbaar te maken. Hierdoor leggen we een fundament waarop beter gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden van analytics. De aansluiting van DataDogs bij Jibes past daarmee in onze groeistrategie om deze kennis te bundelen voor onze relaties”.



De strategie van Jibes wordt ondersteund door Waterland Private Equity Investments.