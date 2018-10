Meer mensen zo snel mogelijk de juiste zorg

Nog steeds liggen mensen langer in ziekenhuizen dan eigenlijk nodig is. Laurens heeft daarom in Rotterdam twee extra afdelingen geopend voor geriatrische revalidatie en/of eerstelijns verblijf. Het gaat om 43 plekken extra en daarmee biedt Laurens in totaal 264 plekken voor deze zorg in de stad. Laurens is daarmee de grootste zorgaanbieder voor geriatrische revalidatie in Rotterdam.



Succesvolle werving



Het openen van de twee extra afdelingen is mede mogelijk dankzij succesvolle werving. Directeur Hans Stravers: “Je kunt alleen extra plek bieden met voldoende goed opgeleide medewerkers. Natuurlijk ervaren ook wij dagelijks de krapte op de arbeidsmarkt. Maar gelukkig lukt het ons om goede medewerkers aan te trekken. Werken in de geriatrische revalidatie is uitdagend. Je behandelt niet alleen een aandoening, je ziet de mens als geheel en helpt hem of haar weer zo zelfstandig mogelijk te leven. Het gaat om complexe zorg en een grote variatie in zorgvragen. Onze zorgprofessionals werken intensief samen met verschillende behandeldisciplines en dragen veel eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen echt hun vak uitoefenen, dat maakt het werk aantrekkelijk.”



Snel de goede zorg



Met de opening van deze afdelingen kan Laurens in veel gevallen directe opname garanderen van bijvoorbeeld patiënten met COPD (leren leven met beschadigde longen), CVA (leren omgaan met beperkingen na een herseninfarct) of na een grote chirurgische ingreep. Zo draagt Laurens bij aan betere doorstroom in de ziekenhuizen én biedt zij patiënten zo snel mogelijk persoonlijke zorg gericht op het weer zelfstandig kunnen leven. De afgelopen griepepidemie heeft ons geleerd hoe belangrijk het is die doorstroom goed te organiseren.



Ook private zorg



De afdelingen zijn ook geschikt voor het zogenoemde eerstelijnsverblijf. Mensen die het om verschillende redenen thuis even niet meer redden, maar medisch gezien niet naar een ziekenhuis hoeven. Laurens biedt dan passende zorg. Ook als de verzekeraar de opvang niet vergoedt en voor internationale cliënten, want Laurens biedt ook private zorg.



Gericht op persoonlijke doelen



Laurens heeft twee grote locaties voor revalidatie in Rotterdam: Antonius Binnenweg en Intermezzo Zuid. Door de flexibele inrichting én de multidisciplinaire manier van werken kunnen hier mensen terecht voor verschillende zorgvragen. De verschillende behandelaren zoals artsen, ergotherapeuten, maar bijvoorbeeld ook logopedisten, fysiotherapeuten en diëtisten overleggen in een gezamenlijke intake met de cliënt en werken vervolgens nauw met elkaar samen. Patiënten herstellen voor zover mogelijk en leren hoe zij met hun beperkingen toch weer alledaagse dingen kunnen doen als boodschappen, de hond uitlaten of de kleinkinderen naar school brengen.



Ook zorg nodig?



Wilt u zorg van Laurens? Bel dan met Laurens op 010 33 23 000, wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 23.00 uur.



Werken bij Laurens?



We zijn op zoek naar nieuwe collega’s! Kijk op www.werkenbijlaurens.nl



Over Laurens



Laurens helpt mensen bij het ouder worden, herstellen van een ziekte of leren leven met gebreken. Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. Bij Laurens werken ruim 5.000 zorgprofessionals.