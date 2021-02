'Strooizout funest voor stadsvogels'

Dit is een expertquote van Maarten Bruns van IVN Natuureducatie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Rijkswaterstaat strooide in een etmaal 30 miljoen kilo zout | ANP



Rijkswaterstaat heeft de afgelopen dagen al tientallen miljoenen kilo’s zout gestrooid. Ook houden veel mensen zelf door strooizout te gebruiken hun eigen opritten en tuinpaadjes begaanbaar. Begrijpelijk, want niemand wil uitglijden. Helaas is dat strooizout echter slecht voor onze stadsvogels. Het kan ze versuffen en vergiftigen. Als IVN Natuureducatie roepen we daarom op: Strooi met iets anders dat ruw maakt, zoals zand of houtsnippers.



Het strooizout, dat momenteel overal wordt gebruikt, vermengt zich met het water uit ijs of sneeuw. Op die manier vormt er pekel. Doordat pekel een lager vriespunt heeft dan water, gaat de boel smelten. Heel handig, maar niet fijn voor onze stadsvogels. Zij kunnen bij vorst moeilijk water vinden. Het pekelwater, dat nu overal in de stad in plasjes ligt, wordt dan ineens aantrekkelijk. Maar als de vogels dat zoute water drinken, krijgen ze alleen nog maar meer dorst! Ze kunnen er echt ziek van worden, wat met deze barre omstandigheden fataal kan aflopen.



Er zijn eigenlijk geen goede alternatieven voor strooizout als het gaat om onze (snel)wegen. Het zand dat ze in Scandinavië gebruiken zou in Nederland al ons prachtige ZOAB (zeer open asfalt beton) laten dichtslibben. Strooizout is niet goed voor het milieu, maar de effecten treden alleen dicht bij de weg zelf op.



In de stad ligt het anders. Afgelopen weekend lieten bazen van supermarkten weten dat er ‘significant meer zout wordt gekocht door consumenten’. De oproep van IVN Natuureducatie is om het strooien met zout lekker over te laten aan wegbeheerders en thuis alternatieven als zand of houtsnippers te gebruiken. Dat is ook voor de bodemdiertjes een stuk beter. Of strooi alleen op plekken waar het écht nodig is. Wil je nog iets extra’s doen, zet dan elke dag even een bakje vers water in je tuin voor die dorstige vogels.



Maarten Bruns is programmamanager Natuur in de buurt van IVN Natuureducatie.