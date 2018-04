SOS-Symposium 18-19 april 2018 MUSEON Den Haag

Dat In Nederland en vele landen buiten Nederland mensen, bedrijven en instellingen enthousiast bezig zijn met duurzame energie, voedselvoorziening en mobiliteit is zeer lovenswaardig en van groot belang, maar in vele andere landen is dat nog niet het geval.



Ook is het zo dat wereldwijd onomkeerbare processen aan de gang zijn, onder andere als gevolg van de hoeveelheid CO2 die reeds in de atmosfeer is opgenomen. Het gaat hier om verdere stijging van temperatuur en zeespiegel, grotere droogtes hier en nattere perioden daar, hevigere stormen, verzuring van de oceanen. (Actueel: ook de toename van het aantal tekenbeten met kans op de ziekte van Lyme wordt in verband gebracht met het warmer wordende weer.)



Een zeer zorgelijk proces is de toename van het uiterst giftige, en níet afbreekbare kwik, dat vrijkomt bij ongereguleerde goudwinning in landen als Suriname, Venezuela, DRC Congo en andere landen met goudreserves. Dit komt voort uit onderzoeken van het IPCC, een organisatie van de Verenigde Naties. Dit gif verspreidt zich via de atmosfeer, de oceanen en de rivieren over de gehele wereld.



Voorts zal de wereldbevolking in Afrika, het Midden-Oosten, delen van Azië en Latijns-Amerika de komende decennia blijven groeien met alle gevolgen voor de natuur en met vergrote druk op het milieu. De eveneens onomkeerbare uitputting van het grondwater is hiervan een ernstig symptoom.



Museon vindt het nodig een grondige diagnose en prognose te maken van waar de aarde voor staat om tot een effectieve therapie te komen ter versterking van wat goed gaat en ter aanpak van waar het fout gaat.



Dit is wat een aantal topwetenschappers werkend in Nederland op woensdag 18 en 19 april zal doen in het MUSEON in Den Haag aan de hand van het stijlmiddel SOS: Save Our Skies (klimaat), Save Our Seas, Save Our Species, enz., en natuurlijk ook Save Our Souls.



In bijgaand programma ziet u wie die sprekers zijn en ziet u dat ook zal spreken Generaal (b.d.) Tom Middendorp, voormalig Commandant der Strijdkrachten, over Save Our Security, omdat wel duidelijk is dat voortgaande achteruitgang van de planeet aarde grote gevolgen zal hebben voor de veiligheid en stabiliteit van de mensheid. Het Pentagon heeft dat ook goed begrepen.



Het programma is Engelstalig.



PROGRAMMA:



WEDNESDAY, 18 APRIL 2018



DAY CHAIR: JANE MADGWICK



(CHIEF EXECUTIVE OFFICER, WETLANDS INTERNATIONAL)



9:00 – 10:00



Arrival / Registration / Coffee



10:00 – 10:30



Welcome and Opening



Marie Christine van der Sman



(Director of the Museon The Hague)



10:30 – 10:40



Introduction to the Atmosphere



10:40 – 11:10



Save Our Skies



Prof. Dr. Rik Leemans (Wageningen University & Research)



11:10 – 11:40



Save Our Skins Dr. Maarten van Aalst (Red Cross/Red Crescent Climate Centre)



11:40 – 12:00



Coffee Break



12:00 – 12:10



Introduction to the Hydrosphere



Prof. Dr. Eddy Moors (IHE Delft)



12:10 – 12:40



Save Our Seas Dr. Lennart De Nooijer (NIOZ)



12:40 – 14:00



Exhibition and Lunch Break



14:00 – 14:30



Save Our Shores Prof. Dr. Dano Roelvink (IHE Delft)



14:30 – 15:00



Save Our Streams Prof. Dr. Ken Irvine (IHE Delft)



15:00 – 15:20



Coffee break



15:20 – 15:30



Introduction to the Lithosphere



15:30 – 16:00



Save Our Soils Prof. Dr. Violette Geissen (Wageningen University & Research)



16:00 – 16:30



Save Our Space Prof. Dr. Eberhard Gill (TU Delft Space Institute)



16:30 – 17:30



Discussion



17:30 – 18:00



“Save Our Swing” Musicians Against Climate Change – Gidon Nunes Vaz Sextet



18:00 – 20:00



Evening Reception / Networking



THURSDAY, 19 APRIL 2018



DAY CHAIRS:



JOHAN VAN DE GRONDEN



(PHILOSOPHER & CHAIRMAN, IUCN NETHERLANDS)



AND



WOUTER VEENING



(PRESIDENT, INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL SECURITY)



8:30 – 9:30



Arrival / Registration / Coffee



9:30 – 9:50



Introduction to Symposium Day Two Themes and Topics



9:50 – 10:00



Introduction to the Biosphere



10:00 – 10:30



Save Our Species Dr. Christine Breitenmoser (IUCN)



10:30 – 11:00



Save Our Selvas



Prof. Dr. René Boot (Tropenbos International)



11:00 – 11:20



Coffee Break



11:20 – 11:50



Save Our Seeds



Dr. Robbert van Treuren (Wageningen University & Research)



11:50 – 12:20



Save Our Systems Prof. Dr. Klaas van Egmond (Utrecht University)



12:20 – 14:00



Exhibition and Lunch Break



14:00 – 14:10



Introduction to final SOS themes



14:10 – 14:40



Save Our Souls



Johan van de Gronden (Chairman IUCN Netherlands)



14:40 – 15:20



Save Our Science Jan Paul van Soest (Author of The Doubt Brigade on climate science, misinformation and denial)



15:20 – 15:40



Coffee Break



15:40 – 16:10



Save Our Security General (ret) Tom Middendorp



16:10 – 17:00



Discussion



17:00 – 17:30



Save Our SDGs (Sustainable Development Goals) Closing remarks by panelists of the day on the way forward



17:30 – 19:30



Evening Reception / Networking