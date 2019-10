Mediworld start rijvaardigheidstrainingen scootmobielgebruikers

Scootmobielen worden steeds vaker in verband gebracht met onveilige situaties. Onder de groep gebruikers van de scootmobiel is het aantal verkeersdoden meer dan verdubbeld tussen 2010 en 2015. Ook de afgelopen twee jaar vielen weer tientallen doden.



Reden genoeg om al bij de eerste kennismaking met een scootmobiel serieus te kijken naar de gebruiker en de verkeersveiligheid. Op het moment dat een scootmobiel wordt aangekocht is de verkoper meer dan eens afgeleid door de verkooptransactie en is zich in veel mindere mate bewust van de rol van de scootmobiel in het verkeer.



Mediworld heeft daarvoor specifieke rijvaardigheidstrainingen ontwikkeld. Het doel is om de gebruiker van de scootmobiel goed voorbereid op weg te laten gaan. Tijdens de rijvaardigheidstrainingen worden dagelijkse situaties nagebootst en wordt de gebruiker gewezen op de aanwezigheid in het verkeer. Er worden situaties nagebootst zodat de gebruiker voorbereid is op mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties. Het terugdringen van scootmobielongevallen begint bij de bewustwording van verkeersdeelname. Daar is een belangrijke rol weggelegd voor de verkoper van de scootmobiel, dat begint al in de winkel.



Nu de vergrijzing de komende decennia toeneemt is het noodzaak aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid. Mediworld biedt met haar winkels een uitgebreide service ten aanzien van mobiliteit. Het aanbieden van rijvaardigheidstrainingen komt niet uit de boom vallen, de komende 5 jaar opent Mediworld 100 winkels in Nederland. De winkelketen is zich bewust van haar maatschappelijke rol en wil onderdeel zijn van de transitie naar een betere verkeersveiligheid onder scootmobielgebruikers.