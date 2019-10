Officiële persopening Audrey Hepburn tentoonstelling

Namens Sean Hepburn Ferrer en EURORDIS-Rare Diseases Europe, nodigt de Beurs van Berlage u uit om aanwezig te zijn bij de exclusieve press preview voor de Intimate Audrey tentoonstelling.



Intimate Audrey is een bijzondere expositie over het leven van Audrey Hepburn. Haar zoon, Sean Hepburn Ferrer, organiseerde de tentoonstelling ter ere van de 90e geboortedag van zijn moeder. De expositie werd eerst getoond in Audreys geboorteplaats Brussel en komt nu naar Amsterdam. Alle opbrengsten gaan naar EURORDIS - Rare Diseases Europe, De focus van de tentoonstelling, die grotendeels uit niet eerder gepubliceerde foto's bestaat, ligt volledig op de vrouw Audrey Hepburn. De vrouw achter de legende keert terug naar haar vaderland.



De expositie is verspreid over 600 vierkante meter in de noordelijke expositiezaal van de Beurs van Berlage en bevat honderden originele en opnieuw afgedrukte foto's, een collectie memorabilia, jurken en accessoires en haar nooit eerder tentoongestelde modetekeningen en humanitaire geschriften. In een reeks indrukwekkende video's worden de verschillende hoofdstukken van haar leven belicht.



De tentoonstelling is vanaf vrijdag 1 november te bezichtigen voor het publiek, maar speciaal voor u op woensdag 30 oktober tussen 18.00 - 20.00 uur te bezichtigen.



Het aantal plaatsen tijdens de press preview is beperkt, RSVP via marketing@beursvanberlage.com.