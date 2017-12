Hogere taxatiewaarde vastgoed Arcona Property Fund

Arcona Property Fund N.V. heeft de taxatiewaarde van de portefeuille per 31 december 2017 vastgesteld op EUR 89,68 miljoen, een stijging van 3,7% ten opzichte van de waarde van de vergelijkbare portefeuille eind 2016 en de aankoopwaarde van de vier aangekochte gebouwen in Polen. De waarde van de vier Tsjechische vastgoedobjecten van Arcona Property Fund steeg in 2017 met 5,7% en die van de acht Slowaakse objecten met 2,8%. De waarde van de twaalf objecten in Polen is met 0,2% gedaald.



De waardestijging in 2017 is te verklaren door de verbeterde marktomstandigheden in Slowakije en Tsjechië - met veel vraag en beperkt aanbod. De intrinsieke waarde per aandeel Arcona Property Fund bedroeg per 28 december 2017 EUR 13,09 en stijgt naar EUR 13,35. De slotkoers van het aandeel op Euronext Amsterdam was op 29 december 2017 EUR 7,40.



De externe taxatie van de portefeuille heeft plaatsgevonden conform artikel 4:52a Wft en is uitgevoerd door CBRE.