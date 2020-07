DAKA Sport springt met Get Bike Service en JUIZZ op de fiets

De DAKA Sport winkels worden een uitvalsbasis voor het snel groeiende Get Bike Service, waardoor zowel aan huis als in de DAKA winkel alle vormen van fietsonderhoud kan worden aangeboden. In samenwerking met JUIZZ gaat DAKA ook elektrische fietsen verkopen. DAKA haalt hiermee twee specialisten in huis om in te kunnen springen op de sterk groeiende fietsmarkt. Het assortiment fietskleding en accessoires wordt tegelijk sterk uitgebreid. In totaal wordt zo’n “250 meter fiets” gerealiseerd, voor het eerst in de nieuwe DAKA Sport winkel in Beuningen, die begin september wordt geopend.



Uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en onderzoeksbureau GfK blijkt dat er in Nederland ruim 1 miljoen nieuwe fietsen per jaar worden verkocht. De elektrische fiets was in 2019 met 41,7 procent marktaandeel voor het tweede jaar op rij het meest verkochte type fiets in Nederland. Dat aandeel zorgt voor bijna 70% van de totale omzet uit de verkopen van nieuwe fietsen. Die totale omzet is in 2019 voor het 7e jaar oprij gestegen, naar een nieuw record van 1,252 miljard euro.



DAKA directeur Jan-Peter Dankaart: “Door de strategische samenwerking met Get Bike Service en JUIZZ zijn we nu ook op fietsgebied een specialist. Voor de verkoop richten we ons op A-merken elektrische fietsen, die je bij ons ook kunt leasen. En voor onderhoud, kleding en accessoires kan de consument voor alle soorten fietsen bij ons terecht. Deze uitbreiding met “250 meter fiets” past perfect bij ons Mega Store concept, waarmee we onze klanten een breed, specialistisch aanbod vanuit ons kernassortiment bieden. Daar hoort ook de beste service bij, van een 3D foot scan in de winkel voor de perfect passende sportschoen tot aan fiets service in de winkels, thuis, of op het werk voor onderhoud en reparaties of het afleveren en afstellen van je nieuwe fiets.”



Get Bike Service komt met de mobiele service bus op de afgesproken datum, tijd en locatie naar klant en verzorgt de garantieafhandeling en het onderhoud voor alle merken en soorten fietsen. Ook voor de levering en afstelling van een nieuwe fiets kan van deze dienstverlening gebruik worden gemaakt. DAKA en Get Bike Service bieden als onderdeel van het nieuwe one stop fiets shop concept ook abonnementen aan voor periodiek onderhoud en pech onderweg, en een fietsverzekering.



Get Bike Service directeur Ward Grootjans: “Get Bike Service wil de ultieme fietsservicebeleving bieden. De samenwerking met DAKA Sport zorgt ervoor dat we ons B2C netwerk versneld kunnen uitbreiden. We hebben als gezamenlijk doel de beste producten met de beste service te leveren.”



Johannes de Bruin, commercieel manager van JUIZZ: “JUIZZ biedt met A-merken elektrische fietsen, bakfietsen en speedpedelecs een gezond en groen alternatief voor de auto in de stad, voor woon-werkverkeer of gewoon recreatief gebruik. De uitbreiding van ons netwerk in samenwerking met DAKA Sport en Get Bike Service maakt onze mobiliteitsoplossingen beter bereikbaar voor de klant.”