Persuitnodiging



M,V of X? Hivos vraagt met tentoonstelling aandacht voor identiteit.

De tentoonstelling Preferred Pronouns toont portretten van trans mensen en zet bezoekers aan het denken over identiteit en gender. De tentoonstelling sluit aan bij International Pronouns Day op woensdag 16 oktober. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor hoe wij elkaar aanspreken. Een ‘pronoun’, of persoonlijke voornaamwoord, heeft voor veel mensen een beladen betekenis. Wie bepaalt of we hij of zij zeggen? Bestaat er ook iets anders? De foto’s zijn tot 3 november te zien in het Atrium van het stadhuis Den Haag.



Hivos vindt dat mensen zelf moeten kunnen bepalen hoe ze aangesproken willen worden. Dat kan met hij, zij of met hen of they zijn. Juist de trans mensen die geportretteerd zijn voor de tentoonstelling weten hoe belangrijk dat is. De verscheidenheid van mensen maakt ons uniek en bijzonder. Dat geldt ook voor hoe mensen gender beleven en daar uiting aan geven.



Documentaire m/f/x

De foto’s zijn gemaakt tijdens de productie van de documentaire m/f/x. Deze film laat je kennismaken met drie moedige trans mensen uit Nederland, Honduras en Vietnam. Regisseur en fotograaf Koen Suidgeest: “Tijdens het maken van m/f/x hebben we vele bijzondere en kleurrijke mensen ontmoet. Ik wilde graag iets doen met hun aangrijpende verhalen en besloot daarom portretten te maken.”



Opening 15 oktober

De tentoonstelling wordt op dinsdag 15 oktober officieel geopend. Daarbij wordt de film m/f/x vertoond, gevolgd door een paneldiscussie over identiteit en gender. In het panel nemen plaats Bert van Alphen (wethouder gemeente Den Haag), Nanoah Struik (krijgt als tweede persoon in Nederland een X in het paspoort) en Karen Hammink (expert Hivos). De opening begint om 16:30 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden is verplicht en kan op https://www.hivos.nl/pronouns .



Over Koen Suidgeest

Koen Suidgeest (Amsterdam, 1967) is regisseur, schrijver en fotograaf. De projecten van Koen gaan vaak over mensenrechtenkwesties, waarbij hij zich meestal richt op de rechten van vrouwen in ontwikkelingslanden.



Over Hivos

Hivos werkt aan een wereld waarin diversiteit gezien en gevierd mag worden. Een wereld waarin je kunt zijn wie je bent en houden van wie je houdt. Daarom steunen we moedige mensen die vooropgaan in deze strijd. We werken met activisten, ondernemers, journalisten, kunstenaars, burgers en hun organisaties in meer dan dertig landen. Zij hebben de originele ideeën en het lef ze uit te voeren. Wij helpen hen met kennis, contacten, geld en bescherming. Zo bouwen we samen aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld.



Hivos werd opgericht in 1968 en is gevestigd in Den Haag.