Stromma verkoopt aandelen A'DAM LOOKOUT

Sinds de oprichting van A’DAM LOOKOUT in 2016 is het Zweedse toeristische bedrijf Stromma één van de founding partners van het observatiedek en daarmee mede eigenaar. Na ruim vier jaar bij te dragen aan het succes van A’DAM LOOKOUT, heeft Stromma nu haar aandelen verkocht aan de andere huidige eigenaren Sander Groet, Duncan Stutterheim en Hans Brouwer.



Core business met duurzaam karakter



Met de verkoop van haar aandelen in de A’DAM LOOKOUT, wil Stromma Nederland zich meer focussen op de core business: de rondvaarten. Bovendien komt de verkoop van dit minderheidsbelang ten gunste van de liquiditeit van het bedrijf. Patric Sjöberg, CEO Stromma Group: ‘Stromma zal zich de komende jaren concentreren op het verbeteren van de marges van de kernactiviteit. De verkoop van onze aandelen in A'DAM LOOKOUT stelt ons ook in staat om onze toekomstige investeringen te richten op duurzaam toerisme, in lijn met onze strategie en visie: Noord-Europa's toonaangevende duurzame producent en aanbieder van tours en activiteiten. De A’DAM Toren heeft zich in deze jaren enorm ontwikkeld en ik ben ervan overtuigd dat A'DAM LOOKOUT een waardevolle topattractie voor Amsterdam zal blijven.’



Aanhoudend partnerschap



Stromma en A’DAM LOOKOUT behouden hun sterke commerciële partnerschap in de toekomst. Beide partijen richten zich op het creëren van mooie en authentieke Amsterdam belevingen. De één vanaf de eeuwen oude grachten, de ander vanuit duizelingwekkende hoogte. Carola Hoekstra, CEO Stromma Nederland: ‘Onze producten vullen elkaar aan en onze vernieuwde commerciële samenwerking zal ons beide in de toekomst blijven versterken. Samen zoeken we voortdurend naar innoverende manieren om Amsterdam nog net een stukje mooier te maken door kwalitatieve ervaringen te ontwikkelen.’ A’DAM LOOKOUT blijft hiermee een belangrijk onderdeel van het productportfolio van Stromma, waarmee het bedrijf zich blijft differentiëren in het Amsterdamse toeristische veld.



Observatiepunt A’DAM LOOKOUT op bucket list



In 2012 startte de ontwikkeling van de A’DAM Toren. Destijds zagen nog maar weinig bedrijven de potentie van een observatiepunt op de bovenste twee verdiepingen met uitzicht over Amsterdam. Stromma, het toenmalige Canal Company, had met haar rondvaarten en winkels al een goede positie in de stad en besloot in te stappen. Sander Groet, oprichter A’DAM LOOKOUT: ‘Het was fijn om met Stromma als sterke partner te starten met veel kennis van de toeristische branche. Het mooie van deze attractie is dat we geen specifieke doelgroep hebben. Je ziet families, jong en oud maar ook thrill seekers van over de hele wereld die de schommel op hun bucket list hebben



staan.’ De internationale reisbranche heeft wereldwijd een flinke klap gehad van de diverse recente lockdowns. Groet: ‘Toch geloven we in een snel herstel als de wereld weer teruggaat naar normaal. Met de aankoop van deze aandelen maken we van de A’DAM Toren nog meer een familiebedrijf.’ Afgelopen zomer is A’DAM LOOKOUT een nieuw avontuur gestart met A’DAM VR Game Park, het grootste virtual reality game park van Nederland in de kelder van de A’DAM Toren. Binnenkort verwelkomt de attractie een gloednieuwe en spraakmakende attractie: de Amsterdam VR Ride, een virtuele achtbaan langs en door alle highlights van Amsterdam.



Over Stromma



Met een lange historie die start in 1912 met Rederij Bergmann en Meijer’s Rondvaarten (jaren’ 20), groeide Stromma Nederland uit tot de oudste en één van de grootste rederijen van Amsterdam met een duurzame vloot. Stromma Nederland maakt onderdeel uit van de Zweedse Stromma Group (Strömma Turism & Sjöfart). Stromma is de toonaangevende aanbieder van sightseeing ervaringen in Noord-Europa. Stromma biedt ervaringen die erop gericht zijn elke gast memories for life mee te geven. Deze ervaringen zijn gericht op tours, entertainment en activiteiten voor toeristen, lokale bewoners en bedrijven. Stromma heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1809 met een sterke traditie van historische en culturele waarden. Tegenwoordig is Stromma actief op 15 bestemmingen in Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Duitsland en Nederland.



Over A’DAM LOOKOUT



De A’DAM LOOKOUT is gevestigd op de bovenste twee etages van de A’DAM Toren in Amsterdam. In 2019 trok A’DAM LOOKOUT bijna 800 duizend bezoekers waarvan 25% uit Nederland. Daarmee is het observatiedek de grootste toeristische attractie buiten het centrum van Amsterdam. Vanaf de opening in 2016 tot aan de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft het bedrijf elke maand groeicijfers gezien en zeker na de komst van de schommel schoten de bezoekersaantallen flink omhoog. A’DAM LOOKOUT vormt samen met A’DAM VR Game Park, THIS IS HOLLAND en EYE een sterk cluster op de noordoever van het IJ. Deze plek staat steeds vaker hoog op de lijstjes van bezoekers aan Amsterdam.