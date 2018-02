box3d: de oplossing voor het elimineren van dampen uit een 3D-printer

Nu op zoek naar crowdfunding via Kickstarter. Deze 3Dprint Oplossing Elimineert Verschrikkelijke Geluiden, Schadelijke Stoffen en Kromgetrokken Prints



Delft, 20180201 -- 3D printen is een van de grootste technologische ontwikkelingen van de 21e eeuw. De technologie is echter nog niet perfect en gebruikers ervaren problemen met hun 3D printer. Voor iedereen met een 3D printer die warpt, giftige dampen uitstoot en storend veel geluid maakt, hebben studenten van de Technische Universiteit Delft de ultieme oplossing uitgebracht in de vorm van een 3D-printerbehuizing.



Ongeveer vier jaar geleden kochten zij hun eerste 3D-printer en installeerden die in hun studentenhuis. Al snel begonnen de huisgenoten te klagen over hoofdpijn en over de angstaanjagende geluiden, die door de printer werden veroorzaakt. Dat was het moment dat de studenten besloten dat een desktop 3D-printer op deze manier eigenlijk niet geschikt is voor desktop gebruik en ze besloten om naar een oplossing te gaan zoeken.



3D printen en gezondheidsrisico’s



De meeste gebruikers van 3D printers zijn zich niet bewust van de gezondheidsrisico’s die ontstaan bij 3D printen. Het is eenvoudig voor te stellen dat er bij het verhitten van plastic boven de 200 graden schadelijke dampen vrijkomen. Het plastic vervormt bij deze temperatuur van een vaste naar een vloeibare toestand. Bij deze omzetting komt er in het bijzonder Ultra-fijnstof vrij, die bij inademing schadelijk kan zijn. Deze deeltjes zijn te klein om met het blote oog te worden gezien en niet te ruiken. De effecten op de gezondheid door Ultrafijnstof zijn pas na langere tijd zichtbaar, dus je merkt niet direct wat het met je doet.



De oplossing



Daarom hadden de studenten in eerste instantie een kap voor de 3D-printer ontwikkeld zodat alle dampen met een buis door een raamopening konden worden onttrokken. Het werkte heel goed! Geen hoofdpijn meer, geen last meer van geluiden en daarbij kwam nog een dat de prints ook verbeterden. Er was bleek bovendien veel minder last van kromtrekken en scheuren van 3d prints. Het eerste productiemodel werd gemaakt en ook verkocht. Het werkte prima, maar toch was er ook een probleem: de produceerbaarheid. De assemblage van het product was te lang. Bovendien waren de afzonderlijke onderdelen vrij duur, dus uiteindelijk konden ze het niet winstgevend maken. Dit bracht hen tot de conclusie, dat als ze dit idee voor een groter publiek op de markt wilden, de produceerbaarheid evenals de logistieke aspecten van het product moesten worden geoptimaliseerd. Met dat in het achterhoofd is box3d release 2 gemaakt en dat is het product, dat op de markt gebracht gaat worden.



Crowdfunding via Kickstarter



De studenten starten deze week op Kickstarter een crowdfunding campagne voor de box3d. Bij deze campagne kun je al vanaf 169 euro een complete behuizing voor je 3D printer kopen. Het doel van de Delftse studenten is om minimaal 5000 euro op te halen en om hiermee 3D printen in de toekomst veiliger te maken voor zoveel mogelijk mensen.



Om mee te doen aan deze kickstarter crowdfundcampagne klik je hier:



http://bit.ly/box3d



Voor meer info zie ook de website:



www.box3d.eu