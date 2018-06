Canal Digitaal breidt aantal kanalen en mogelijkheden TV App fors uit

Het aanbod van Canal Digitaal dat beschikbaar is in de Canal Digitaal TV App blijft maar groeien. Afgelopen maand zijn de zenders BabyTV, CNN, E! Entertainment en Disney Channel aan de TV App en live tv via de website toegevoegd. Daarnaast heeft Canal Digitaal voor een groot aantal zenders nu ook TV Gemist en Begin Gemist beschikbaar gemaakt: de mogelijkheid om programma’s tot 7 dagen terug te kijken en programma’s die al begonnen zijn vanaf het begin te kijken. Nu ook beschikbaar voor National Geographic HD, National Geographic Wild HD, CNN, Cartoon Network, CMusic TV HD, iConcerts HD, Brava HD, Travelxp HD, History HD en Disney Channel. Dit is voor zowel gebruikers van de TV App en de webportal als klanten die gebruikmaken van de interactieve settopboxen van Canal Digitaal. Daarnaast is er ook goed nieuws voor de Ziggo Sport Totaal- en FOX Sports Compleet-kijkers, want ook op die kanalen heb je nu de mogelijkheid om programma’s tot 7 dagen terug te kijken en programma’s opnieuw te kijken vanaf het begin. Met de uitbreiding van het aantal zenders in de TV App en de interactieve mogelijkheden vult Canal Digitaal haar merkbelofte van ‘altijd iets bijzonders’ weer verder in.

Canal Digitaal is onderdeel van M7 Group S.A. (hierna M7). M7, gevestigd in Luxemburg, is een van Europa’s snelst groeiende aanbieders van satelliet- en IP-diensten voor consumenten en de zakelijke markt. M7 voert de merken: Canal Digitaal en Online.nl in Nederland, TV Vlaanderen in Vlaanderen en TéléSAT voor het Frans sprekende deel van België. HD Ausria in Oostenrijk, Diveo voor Duitsland, Skylink voor Tsjechië en Slowakije. Vandaag de dag bedient M7 ruim 3 miljoen kijkers met honderden tv- en radiozenders via satelliet en internet in digitale en HD-kwaliteit. Sinds 2011 biedt M7 haar klanten in Nederland en België ook breedband- en telefoniediensten aan.