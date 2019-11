Tuinmaximaal wint voor het derde jaar op rij FD Gazellen Award

Eindhoven – Voor het derde jaar op rij heeft het Eindhovense Tuinmaximaal – leverancier van terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering - een FD Gazelle gewonnen. Op dinsdag 5 november vond de feestelijke uitreiking plaats in het Theater aan de Parade in Den Bosch. De FD Gazellen Awards worden jaarlijks door het Financieel Dagblad uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De bedrijven die meedingen naar de prijs zijn financieel gezond en hebben een omzetgroei van minimaal 20% over de afgelopen drie boekjaren. Naast de omzetgroei wordt ook de winstmarge en de groei van het personeel meegenomen. Tuinmaximaal is dan ook bijzonder vereerd om dit jaar wederom tot een van de 770 snelst groeiende bedrijven van Nederland te behoren. In 2019 breidde Tuinmaximaal fors uit, waardoor het bedrijf twee maal zo groot werd. Naast extra kantoorruimte door de ingebruikname van het naastgelegen pand, is er ook een groot Pick-up Point ontwikkeld. Hier kunnen bezoekers vanuit Nederland, Duitsland, België en andere landen overdekt hun producten inladen. Zowel consumenten als zakelijke afnemers kunnen hiermee nog direct op de dag van bestelling hun bouwpakket ophalen en aan de slag gaan. In het nieuwe pand is er tevens meer ruimte gecreëerd voor het reeds uitgebreide assortiment. Door de toevoeging van zonwering aan het productaanbod is extra magazijnruimte noodzakelijk. De extra opslagruimte biedt Tuinmaximaal tevens de gelegenheid om nog verder te groeien.

Tuinmaximaal verkoopt via de webwinkel en in de showroom in Eindhoven terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering in heel Europa. Dankzij slimme oplossingen binnen het bedrijfsproces, slaat Tuinmaximaal alle schakels in de keten over. Hierdoor levert het bedrijf rechtstreeks aan consumenten en dealers en blijft het concurrenten voor. Alle producten zijn gemaakt als bouwpakket en zijn met de handleiding eenvoudig te monteren. De terrasoverkappingen zijn hierdoor stap voor stap uit te breiden met glazen schuifwanden, zonwering en diverse accessoires waardoor Tuinmaximaal het complete pakket biedt. Het is mogelijk om de producten te laten bezorgen of te monteren in Nederland, België en een groot deel van Duitsland. Bestellingen kunnen daarnaast afgehaald worden in het nieuwe Pick-up Point.