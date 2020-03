Tuinmonitor 2020: cijfers en feiten over Nederlanders en tuinieren

We besteden gemiddeld 1 tot 4 uur per week aan tuinieren en we beleven er plezier aan. Over het resultaat zijn Nederlanders dan ook tevreden: we geven onze tuin gemiddeld een 7,0. Mannen vinden grasmaaien veruit het leukste om te doen, bij vrouwen is bollen planten favoriet. Tuingereedschap en groen kopen we bij voorkeur in de winkel en ruim een derde houdt hierbij rekening met het milieu. Dit zijn enkele uitkomsten van de Tuinmonitor 2020 van WOLF-Garten, een online onderzoek naar het tuiniersgedrag van Nederlanders.



In het algemeen worden grasmaaien, snoeien en tuinaanleg het meest genoemd als favoriete tuinklussen. Er zijn echter duidelijke verschillen: 65% van de mannen vindt grasmaaien het leukste, tegenover 35% van de vrouwen. Een zelfde verschil is te zien bij bollen planten: 40% van de vrouwen doet dit graag, terwijl slechts 19% van de mannen dit als favoriet noemt. Over wat we niet leuk vinden zijn mannen en vrouwen het wel eens: onkruid wieden en schoffelen worden gezien als de minst leuke tuinklussen.



Milieubewustzijn



Veruit het belangrijkste is dat tuinieren ons plezier geeft, zo zegt 60% van de mensen. Bijdragen aan een beter milieu is voor slechts 6% van de mensen een reden om een tuin te hebben en te onderhouden. Toch proberen we wel rekening te houden met het milieu: bij aankoop van zaden, bemesting en tuinvoeding zegt 32% altijd rekening te houden met het milieu en ruim 50% zegt dit soms te doen.



Meer groen, minder grijs



Een tuin met veel groen draagt bij aan de biodiversiteit en helpt wateroverlast bij regenval voorkomen. Daarom vroeg WOLF-Garten de deelnemers aan het onderzoek ook naar de verhouding groen en grijs (betegeling) in de tuin. Slechts 8% heeft de tuin grotendeels betegeld. Maar liefst driekwart van de mensen heeft gelukkig een tuin met overwegend beplanting. Toch zou een derde van de mensen het liefst nog meer groen in de tuin willen.



Tevreden



De helft van de respondenten geeft aan tussen de 1 en de 4 uur per week in de tuin aan het werk te zijn. Toch is er ook een groep fanatiekelingen, 10%, die meer dan een dag per week tuinieren. Deze inspanningen zijn niet voor niets want de deelnemers aan het onderzoek beoordelen het resultaat met een 7,0. Daarnaast durft 62% wel te zeggen dat zijn of haar tuin mooier is dan die van de buren.



Winkelen



Bijna driekwart van de aankopen die we doen voor de tuin zijn planten, bloemen en bomen. Tuingereedschap wordt voornamelijk door mannen gekocht, vrouwen kopen daar tegenover weer vaker sfeerproducten en decoratie. Dit kopen Nederlanders bij voorkeur in de winkel, slechts 8% geeft de voorkeur aan online shoppen.