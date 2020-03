Drukwerkdeal.nl steunt lokale ondernemers met #PostersVoorElkaar

Drukwerkdeal.nl is een actie gestart om lokale ondernemers te steunen tijdens de Coronacrisis. Via zijn website biedt het e-commercebedrijf sinds vandaag gratis posterdesigns aan. Ondernemers en mensen die lokale ondernemers willen steunen, kunnen de posters downloaden of direct bestellen tegen zeer scherpe prijzen. Ook steunt Drukwerkdeal.nl het initiatief Gewoon mensen die mensen willen helpen met 15.000 posters voor een landelijke campagne.



Zichtbaar blijven voor klanten

Drukwerkdeal.nl biedt de posters aan op een speciale actiepagina onder de slogan #PostersVoorElkaar. Met de actie wil Drukwerkdeal.nl ondernemers helpen om zichtbaar te blijven voor hun klanten. Dit is hard nodig, zeker nu veel van hen gedwongen zijn hun medewerkers thuis te laten werken of hun dienstverlening aan te passen. Veel winkels en horecabedrijven bijvoorbeeld hebben in de afgelopen dagen een afhaal- of bestelservice opgezet om hun klanten te blijven bedienen. Initiatieven die vaak gepromoot worden met onduidelijke, haastig geprinte A4-tjes.



Veel creativiteit

Algemeen directeur van Drukwerkdeal.nl Haico Meijerink: "Bedrijven met tussen de 2 en de 20 medewerkers, waaronder ook veel lokale ondernemingen, vormen voor ons een belangrijke klantgroep. Er zit ongelooflijk veel creativiteit in die bedrijven, maar bij velen ontbreekt het op het moment aan middelen. Zo is het idee ontstaan om ze een beetje op weg te helpen."



Naast posters voor ondernemers biedt Drukwerkdeal.nl ook gratis designs aan om zorgmedewerkers, onderwijsinstellingen, ouderen en thuiswerkers een steuntje in de rug te geven.



Gewoon mensen, die mensen willen helpen

Vooral in de communicatie richting ouderen bestaat op het moment veel behoefte aan gedrukte communicatie. Zo gaf Drukwerkdeal.nl eerder deze week al 15.000 posters weg aan het landelijke initiatief ‘Gewoon mensen die mensen willen helpen’.



Haico Meijerink: "De initiatiefnemers lieten ons weten dat ze wel wat hulp konden gebruiken bij de promotie van hun actie. Er zijn gigaveel mensen die hulp aanbieden, maar de hulpbehoevenden, met name ouderen, zijn zich nog onvoldoende bewust van de mogelijkheden. Ik kende het initiatief uit de media en heb direct onze hulp aangeboden."