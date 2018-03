PERSBERICHT



Autismeweek 2018: luisteren naar autisme



-Bijzondere ervaringsverhalen





Mensen met autisme laten steeds vaker hun stem horen. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vindt het belangrijk dat die stem ook wordt gehoord. Daarom is het thema van de NVA-Autismeweek 2018: ’luisteren naar autisme’.



Mensen met autisme weten zelf vaak het beste hoe hun talenten en mogelijkheden goed tot hun recht kunnen komen - bijvoorbeeld op school of op de werkvloer. Lees hun bijzondere verhalen hier: http://www.autisme.nl/over-autisme/ervaringsverhalen.aspx. Onder andere van een slimme thuiszitter, een consultant bij ABN AMRO en een webredacteur van het Amsterdamse internetbureau Swink.



2. Autismevriendelijke ggz



Ook als het gaat om geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen mensen met autisme vaak goed vertellen wat zij nodig hebben. Dankzij de nieuwe Zorgstandaard Autisme valt er voor hen sinds kort ook daadwerkelijk wat te eisen. Bijvoorbeeld dat zij worden geholpen door een psychiater of psycholoog met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van autisme. Voor meer informatie: http://www.autisme.nl/doelgroepen/zorgprofessionals.aspx



3. Autisme bij jonge kinderen



Tijdens de Autismeweek besteedt de NVA ook aandacht aan autisme bij jonge kinderen. Wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun jonge kind op het gebied van contact, communicatie en spel, is het belangrijk dat zij snel hulp krijgen. Op dit moment duurt het vaak lang voordat die hulp wordt ingezet waardoor de ontwikkeling van het kind onnodig stagneert. Hier komt verandering in:



-Het nieuwe Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind heeft een E-learning vroegsignalering ontwikkeld voor huisartsen en jeugdartsen, meer informatie: https://www.karakter.com/academie/scholingopleiding/e-learning-vroegsignalering-autisme/



-Dit voorjaar komt er een online platform waarop ouders en professionals veel praktische informatie kunnen vinden. Meer weten? Kijk op: www.autisme.nl/autismejongekind.aspx



-Bekijk alvast de trailer van de voorlichtingsfilm voor ouders en professionals: http://autisme.nl/jonge-kinderen/autismejongekind.aspx.



-Lees het verhaal van moeder Iris: ‘Kom in actie als je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is met je kind’ http://www.autisme.nl/jonge-kinderen/autismejongekind/voor-ouders/interview-met-iris-beerends,-ouder.aspx



-Lees het verhaal van moeder Diana: ‘Ieder kind verdient een eerlijke kans’ http://www.autisme.nl/jonge-kinderen/autismejongekind/voor-ouders/interview-met-diane-de-vries,-ouder.aspx





Tijdens de Autismeweek vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. Kijk voor alle activiteiten op autismeweek.nl. De Autismeweek 2018 duurt van 31 maart tot en met 7 april 2018.