Korte film, Alleen de Dood Liegt niet, gaat 27 september in première

De internationaal prijswinnende korte film Alleen de Dood Liegt Niet, geregisseerd door Sam Yazdanpanna, is geselecteerd voor het Nederlands Film Festival (NFF). Sam Yazdanpanna’s vierde film gaat op 27 september op het NFF in première. Het is de tweede keer dat een film van de Nederlands Iraanse reggiseur de eer van een selectie op het festival ontvangt.



In Alleen de Dood Liegt Niet, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, is de hoofdrol weggelegd voor Ali Fardi (7OD, Fataal), waar hij de kleinzoon van Hamid Reza Javadan speelt. Hamid – een Iraanse oud-Olympisch kampioen - spendeert zijn laatste jaren in Nederland zodat hij bij zijn dochter en kleinzoon kan zijn. Vanwege de taalbarrière begeleid de kleinzoon zijn opa naar het ziekenhuis en treedt hij op als tolk. In gesprek met de arts, gespeeld door Monic Hendrickx (Penoza, De Poolse Bruid), ontvangt kleinzoon het slechte nieuws, zijn geliefde opa is stervende. In een splitsecond moet hij een besluit nemen: vertaald hij letterlijk wat de arts hem verteld heeft of verdraait hij de waarheid voor zijn opa in de hoop dat dit hem langer op de been houdt? Een keuze met grote gevolgen. Niet op zijn minst op de aanloop naar de kleinzoons professionele bokswedstrijd.



Regisseur Sam Yazdanpanna: “Ik wil de kijker aan het denken te zetten, wat zouden zij doen? Het is een keuze tussen twee kwaden, een dilemma met wellicht geen juiste oplossing. In veel culturen willen men het liefst het slechte nieuws verbergen zodat degene ‘niet opgeeft’, terwijl in de Westerse wereld vaak openheid en transparantie het belangrijkst zijn.”



Alleen de Dood Liegt Niet is geproduceerd door WebAct production (Aqil Dahhan) in samenwerking met stichting de Vrolijkheid en is geschreven door David Henrichs naar een idee van Ali Fardi. Verder zijn er rollen weggelegd voor Seno H Sever (De Kuthoer, Fenix) en Glory kickboxer Yousri Belgaroui.