Bonami SpelComputer Museum opent Philips Videopac tentoonstelling



Op vrijdag 16 februari 2018 gaat in het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle een nieuwe tentoonstelling van start. Het museum toont in samenwerking met gameverzamelaar Bas Kornalijnslijper een unieke Philips Videopac collectie uit eind jaren '70 - begin jaren '80.



Er staan ruim 30 verschillende Videopac spelcomputers opgesteld in het museum, waarvan de meeste afkomstig zijn uit de privé collectie van Bas. Door de jaren heen heeft Bas ook een unieke game verzameling opgebouwd, wat heeft geresulteerd in ruim 100 Videopac games, waaronder een serie zeldzame Braziliaanse spellen.



Bezoekers van het Bonami SpelComputer Museum kunnen vanaf aanstaande vrijdag naast de vaste collectie ook de unieke Videopac spelcomputers en bijbehorende games komen bekijken en bespelen. De interactieve tentoonstelling zal tenminste tot eind van het jaar te bewonderen zijn.



Bas Kornalijnslijper zegt: "Ik ben verheugd om te zien hoe mijn Videopac collectie nu staat opgesteld in het museum. Jarenlang heb ik er thuis alleen van kunnen genieten, nu kunnen ook alle bezoekers zien wat voor een prachtige spelcomputers Philips destijds heeft ontwikkelt."



Het initiatief is mede tot stand gekomen door de uitgebreide PONG Tentoonstelling, die sinds oktober vorig jaar in het museum te zien is. Dit betreft een privé collectie van verzamelaar René Lips. Het grote succes heeft ertoe bijgedragen om meer privé collecties ten toon te stellen in het museum.



Wat is Philips Videopac?



Eind jaren '70 bracht het Nederlandse Philips de Videopac G7000 op de markt. Deze behoorde net als zijn tegenhanger, de Atari 2600, tot de eerste spelcomputers die werkte met game cartridges. Hierop stonden de spellen voorgeïnstalleerd. De Videopac G7000 (Odyssey in Amerika) werd op de TV aangesloten.



Korte tijd daarna introduceerde Philips echter ook een variant met een ingebouwd zwart/wit beeldscherm, deze spelcomputer ging door het leven onder de naam Videopac G7200. Beide werden in de markt gezet als hoogstaande spelcomputers, mede doordat het de enige spelcomputers waren met een toetsenbord. Nadien zouden er nog verschillende varianten volgen, hoewel het spel aanbod beperkt bleef.



"De VideoPac verzameling van Bas is nagenoeg helemaal compleet. Het is voor ons museum dan ook een prachtige aanvulling. Wij zijn trots dat we deze collectie mogen tentoonstellen in ons museum", aldus John Groenewold, oprichter van het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle.



Over het Bonami SpelComputer Museum



Het Bonami SpelComputer Museum is gevestigd in hartje Zwolle en herbergt Nederlands grootste collectie computers en spelcomputers. In het museum wordt je meegenomen door de tijd, van de alleroudste (spel-)computers tot alle hedendaagse krachtpatsers.



In het 3.000 m2 grootte museum kunnen bezoekers alle oude en nieuwe machines niet alleen bekijken, een groot deel van de collectie staat ook bespeelbaar opgesteld. Een bezoek aan het museum is dan ook niet alleen leerzaam, het is vooral een leuk en interactief uitje voor jong en oud.



Bezoek de website voor actuele openingstijden en meer informatie.