Procycling Officiële Tour de France Gids 2018

Interview Dylan Groenewegen: ‘RECORDHOUDER ‘OVER ZIJN NEK GAAN’.



23 mei 2018 - In de Officiële Tour de France Gids 2018 van Procycling valt in een interview met toprenner Dylan Groenewegen te lezen (en te zien) dat hij ook in trainingen volledig tot het uiterste gaat en daarbij regelmatig zijn maaginhoud aan het asfalt moet toevertrouwen.



De 196 pagina’s dikke Tour de France Gids 2018 is traditioneel de meest uitgebreide en gedetailleerde voorbeschouwing op de Ronde van Frankrijk, met aandacht voor alle beoogde hoofdrolspelers, de deelnemende ploegen, het veeleisende parcours en de rijke historie. Professionele wielrenners gaan heel diep bij het neerzetten van topprestaties. De fotograaf van Procycling heeft die vorm mooi vast weten te leggen toen Groenewegen tijdens zijn beruchte viaducttraining even van zijn fiets af moest om over te geven. Zijn maag protesteerde te hevig tegen de inspanningen die hij van zijn lichaam vroeg. “Ik ga zó diep in de verzuring dat ik echt wel een dag nodig heb om bij te trekken” zegt Groenewegen in het interview. En “of ik recordwaarden heb getrapt, weet ik niet. Ik heb wel een record over mijn nek gaan, qua liters. Wat dat betreft is de vorm er”.



In de Officiële Tour de France gids staan ook veel verhalen over andere Nederlandse renners. Kopmannen Steven Kruijswijk en Bauke Mollema, die zich in een groot interview als een echte sportliefhebber presenteert, gaan voor een topklassering in Parijs. Tom Dumoulin is na zijn Giro deelname nog een vraagteken. Ook de vrijbuiters en meesterknechten Robert Gesink, Wout Poels, Niki Terpstra, Wilco Kelderman, Ramon Sinkeldam en Stef Clement komen aan het woord.



De Belgische coureurs Jasper Stuyven, met wie Procycling een mooie fietstocht heeft gemaakt, en Julien Vermote mikken vooral op dagsucces. Zo ook Tiesj Benoot. De makers van Procycling togen naar de Zuid-Spaanse Sierra Nevada voor een reportage met de veelzijdige en talentvolle Vlaming tijdens zijn hoogtestage ter voorbereiding op de Tour.



Naast de smaakmakers uit de Lage Landen is er uiteraard ook veel aandacht voor de buitenlandse blikvangers. In de officiële Tour de France Gids 2018 staan exclusieve interviews met de titelkandidaten Vincenzo Nibali, Romain Bardet en Rigoberto Urán. De salbutamol-affaire rond regerend Tourkampioen Chris Froome wordt uitgebreid besproken, net als de interne machtsstrijd bij Movistar tussen Nairo Quintana, Alejandro Valverde en Mikel Landa. Ook wordt de veelzijdige sprintelite van het peloton deskundig geanalyseerd en is er een vooruitblik op de vrouwenwedstrijd La Course.



Tot slot is er zoals gebruikelijk in de Tourgids veel ruimte voor het complete overzicht van de 22 ploegen en de 21 etappes, die zijn voorzien van officiële routekaarten, bergprofielen en tijdschema’s.



De Tour de France Gids 2018 is ook verkrijgbaar als speciaal Tourpakket. Dit complete pakket bestaat naast de 196 pagina’s tellende gids uit een leesboekje met de mooiste verhalen uit de geschiedenis van de grootste wielerwedstrijd ter wereld, een scheurkalender, een invulposter van de etappes en retro fotoprints van de Ronde van Frankrijk.



