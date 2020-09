Het ANP en Beeld en Geluid maken historische Kippa-fotocollectie beschikbaar

De collectie bevat 700.000 foto’s uit de Nederlandse televisie- en radiowereld uit de jaren 50 tot en met 90. Het analoge archief is overgedragen aan Beeld en Geluid, dat 162.000 van deze foto’s heeft gedigitaliseerd. Die beelden zijn toegevoegd aan het aanbod van het ANP waardoor de beelden voor het eerst digitaal beschikbaar zijn.



Het Hilversum van toen



Het persbureau Kippa (Kövesdi International Press Agency) werd in 1953 opgericht en richtte zich op afbeeldingen uit de mediawereld. Eigenaar Antal Kövesdi ontwikkelde een voor die tijd nieuwe formule: hij zorgde dat er continu een of meerdere fotografen in de Hilversumse studio's aanwezig waren om van elk programma en elke ster foto's te maken. De fotografen portretteerden onder andere een jonge André van Duin, Martine Bijl, Corry Konings en Peter Jan Rens, maar ook internationale sterren zoals Jimi Hendrix, op bezoek in Nederland.



Kövesdi stuurde de afbeeldingen in een pakket naar Nederlandse kranten en tijdschriften, zodat die altijd beelden bij de hand hadden. De fotografen van Kippa fotografeerden op geheel eigen en vernieuwende manier. Ze vroegen acteurs en presentators vaak om op de set te poseren en ze dachten goed na over de compositie. Het resultaat is een tijdloze en krachtige collectie entertainmentfoto’s.



Kippa bij het ANP en Beeld en Geluid



In 2001 werd het succesvolle fotobedrijf overgenomen door het ANP. Kippa-fotografen bleven werken voor het ANP en werkten digitaal. Het ANP voert de naam Kippa tot op heden nog steeds, en nu is de analoge collectie (alle negatieven en dia’s) overgedragen aan Beeld en Geluid. Om een onderscheid te maken tussen de analoge collectie en het nog steeds gebruikte merk Kippa is gekozen voor de naam Historische Kippa Collectie.



“Beeld en Geluid heeft met dit digitaliseringsproject een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van de Nederlandse televisie in de afgelopen decennia. Maar voor velen is het ook een feest van herkenning. Een foto kan de kijker meteen terugbrengen naar de herinneringen aan een programma of een bekende omroepvrouw of -man.” - Bas van Beek, directeur ANP Foto



Het ANP exploiteert de collectie: de digitale bestanden zijn via ANP Foto door professionals te licentiëren en in de ANP Fotowinkel is een kleine selectie als print te bestellen.



Selectie en persoonsherkenning



Op 16 juli 2020 tekenden het Algemeen Nederlands Persbureau en Beeld en Geluid de overeenkomst voor de overdracht van de analoge Historische Kippa Collectie. Beeld en Geluid heeft uit het omvangrijke archief 162.000 van de beste beelden geselecteerd en gedigitaliseerd.



''We zijn blij dat door deze samenwerking deze prachtige fotocollectie vol radio- en televisiegeschiedenis beter gevonden en gebruikt kan worden door mediaprofessionals en fans van onze omroepgeschiedenis met al zijn grote sterren." - Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld en Geluid



Beeld en Geluid heeft een groot deel van de beelden voorzien van informatie op basis van wat er op de analoge negatieven en dia’s genoteerd staat. Met behulp van automatische persoonsherkenning heeft het ANP nog 20.000 extra foto’s kunnen voorzien van informatie. Deze vorm van kunstmatige intelligentie gebruikt ANP Foto ook op andere foto’s. De 162.000 foto’s staan nu online.



Op zondag 20 september was een greep uit de collectie te zien tijdens de uitzending van Shownieuws op SBS6. Bij Beeld en Geluid is de collectie te raadplegen in het bezoekerscentrum. Ook kunnen mediaprofessionals met een aansluiting op de portal DAAN (Digitaal Audiovisueel Archief van Nederland) de collectie bekijken. De foto’s zijn te licentiëren bij ANP Foto. Een kleine selectie is als print te koop in de ANP Fotowinkel.