Voor het eerst in 120 jaar: gepelde Nederlandse boekweit te koop

Biodiversiteit kun je nu ook proeven! Burgerinitiatief Land van Ons voegde de biodiversiteitsdaad bij het woord en teelde boekweit in de zomer van 2020. Op haar website www.landvanons.nl biedt de coöperatie vanaf volgende week een aantal puur Nederlandse boekweitproducten te koop aan. Daarmee wil Land van Ons laten zien dat boekweitteelt een reëel alternatief kan zijn voor veeteelt. Met als bonus een toename van de biodiversiteit.



Wat is boekweit



Boekweit is een pseudograan, rijk aan koolhydraten, vezels, vitamine B1, vitamine B6 en verschillende mineralen, zoals magnesium. In de 19e eeuw was boekweit een van de drie grootste gewassen in Nederland. De langbloeiende nectarplant heeft weinig meststoffen nodig, is een lusthof voor bijen en andere insecten en de zaden zijn voedsel voor muizen en vogels. Met de komst van kunstmest rond 1850 verdween de boekweit. Daarmee ging een van de belangrijkste gewassen voor biodiversiteit verloren. In de plaats van boekweit kwamen aardappelteelt, grasland, mais en in Brabant boomkwekerijen. Sinds kort wordt boekweit weer in Nederland geteeld, de producten zijn afkomstig van zeven kleine akkers - totaal 30 ha - in Groningen en Drenthe.



Waarom boekweitteelt



Oprichter en bestuursvoorzitter Franke Remerie: “Met het telen van boekweit in Nederland worden we minder afhankelijk van import en verkleinen we onze ecologische voetafdruk. Op dit moment wordt 100% van de boekweitgrutten in Nederlandse winkels geïmporteerd uit China en Oost-Europa. De behoefte aan meststoffen van boekweit is een fractie van die van andere gewassen. Dit is goed voor het bodemleven en biedt een alternatief voor begrazing door koeien of paarden. Door boekweit te telen kan de achteruitgang van insecten en ander leven op landbouwgrond een halt worden toegeroepen. Bovendien is boekweit - een glutenvrije pseudograansoort - een teelt voor directe menselijke consumptie. Daarmee is het in grondgebruik ook nog eens veel efficiënter dan bijvoorbeeld grasland voor melkvee of mais voor veevoer.”